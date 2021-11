Deputado Zé Teixeira trabalha para viabilizar investimentos no setor da saúde de Costa Rica

Teixeira recebeu pedido dos legisladores municipais para interceder por melhorias para a cidade.

deputado estadual Zé Teixeira (DEM)

Com a missão de possibilitar mais investimentos para Costa Rica, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) solicitou ao Governo do Estado, em caráter reiterativo, a destinação de aparelho de ressonância magnética para atender às necessidades do setor de saúde do município. O democrata apresentou indicação durante sessão plenária, na Assembleia Legislativa.





“Considerando a urgente necessidade e a abrangência dos benefícios para o atendimento na área da saúde pública local, e que aparelhar a cidade com a ressonância magnética possibilitará que os médicos do município atendam com mais precisão e independência, bem como evitará o deslocamento de pacientes para outros municípios, a conquista do aparelho permitirá ao Município de Costa Rica prestar os serviços e a assistência necessária à comunidade, com maior qualidade e conforto”, afirma Zé Teixeira.





Por Gustavo Nunes