ENTREVISTA| Solidariedade: quanto custa um sorriso? Por: Alessandra Paim*

Suíço vem para o Brasil combater a violência e a desigualdade social de Crianças e Adolescentes no MS.

Em 1999 foi onde tudo começou quando o publicitário e designer suíço Stephan Hofmann veio para o Brasil e infelizmente testemunhou em Salvador -BA um assassinato por um adolescente em uma praça na cidade. Diante daquela cena chocante, o suíço teve uma profunda reflexão a respeito da desigualdade social e da banalização da violência. Stephan voltou para Salvador em 2000 e decidiu fundar uma ONG focada em adolescentes e jovens com projetos socioeducativos. Stephan tinha uma sociedade numa agência de Publicidade e Design na Suíça e era também presidente da Aliança dos Publicitários Suíços quando decidiu sair dessa aliança e vir para o Brasil trabalhar e investir nessa ONG. Os planos mudaram na festa de despedida do suíço numa conversa com a jornalista brasileira Patrícia Nascimento esteve presente nesta confraternização e também morava na Suíça. A jornalista apresentou pro Stephan um projeto com os mesmos objetivos que os seus, porém, o destino seria Campo Grande MS ao invés de Salvador-BA. No MS não havia um número significativo de ONG’s atuando neste propósito. Em 2001 o Publicitário Stephan e a Jornalista Patrícia mudaram para Campo Grande e se empenharam na criação da ONG Gira Solidário, uma organização sem fins lucrativos em benefício da igualdade e dignidade de crianças, adolescentes e jovens de famílias menos privilegiadas. Em janeiro de 2022 a Gira Solidário completará 20 anos de existência lutando e protegendo os direitos de crianças e adolescentes juntamente com suas famílias menos favorecidas a ter uma vida mais digna e justa. A Página Expressando com Alessandra Paim teve uma conversa super agradável com o Fundador e Diretor da Ong Gira Solidário, Publicitário e Designer Stephan Hofmann. O Publicitário vai falar do início da criação da Gira Solidário até os dias atuais. Vai falar dos Projetos e Campanhas criados pela Ong, do projeto Pau Brasil para os jovens, como é o processo, quais as atividades realizadas pelos jovens, vai falar do retorno final desses trabalhos em prol das crianças e adolescentes. Vai falar da equipe que trabalha junto com o publicitário, dos projetos futuros e muitas informações a respeito das ações solidárias dentro da ONG. Stephan fica o meu muito obrigada pela sua boa vontade e disponibilidade em participar da entrevista e enriquecer a minha página com muito conhecimento, conteúdo de alta qualidade e principalmente mostrar este lado humano de ajudar o próximo com solidariedade e empatia. Parabéns pelo exemplo de vida e belo trabalho em prol das nossas crianças e adolescentes. Precisamos de mais pessoas como você neste mundo para colorir nossas vidas e ter a certeza que sempre há esperança de um mundo melhor. Foi uma honra fazer essa entrevista e falar da Gira Solidário, como sabe, já fui voluntária na Agência quando acadêmica de jornalismo e posso afirmar que foi uma experiência ímpar de vivenciar de pertinho as ações movidas por amor, carinho e dedicação com os nossos futuros dessa nação. Sucesso sempre!!









Expressando com Alessandra Paim - O que é a ONG Gira solidário?





Stephan_ A GIRA Solidário é uma organização sem fins lucrativos que foi fundada com o objetivo de promover e defender os direitos da infância, adolescência, juventude e suas famílias. Priorizando o desenvolvimento intelectual e o fortalecimento da cidadania e sustentabilidade. Por sua atuação continuada e com finalidade pública, o Ministério da Justiça concedeu à organização a qualificação como OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Consiste em uma qualificação regulamentada pela Lei n. o 9.790 de 1999 na qual o Estado reconhece a existência de uma esfera pública por sua finalidade, embora não seja estatal.





Expressando com Alessandra Paim - Quanto tempo existe a ONG?





Stephan_ em janeiro do ano que vem a GIRA Solidário vai fazer 20 anos.





Expressando com Alessandra Paim - Qual o objetivo da Gira Solidário?





Stephan_ O objetivo foi e continua sendo o enfrentamento das duras consequências da desigualdade social, tais como a pobreza, o trabalho infantil e a violência. A organização escolheu como foco principal, o trabalho em prol das pessoas que mais sofrem com essas situações: Crianças e adolescentes de famílias em situação de vulnerabilidade social. Desde a fundação, a GIRA Solidário trabalhou, baseado na Lei 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em dois frentes: Informação e sensibilização da população sobre os direitos da criança e do adolescente e Atendimento direto de crianças, adolescentes e suas famílias em projetos sociais. Outros objetivos são o fortalecimento da mulher e o combate ao machismo.





Expressando com Alessandra Paim - A Gira Solidário recebe apoio financeiro para manter seus projetos?





Stephan_ Como qualquer empresa ou instituição, uma organização sem fins lucrativos também tem seus custos permanentes, fora dos projetos. São os salários dos funcionários, impostos, aluguel, água, energia, produtos de limpeza, material de consumo, despesas com transporte e tudo mais. A diferença é que ela não gera lucro para os donos, pois todas as receitas entram na caixa institucional da organização. Sem ela consegue se manter, não existem projetos sociais. Alguns serviços dos profissionais da organização, oferecidos fora dos projetos, possam gerar receitas para poder contribuir com a parte dos custos institucionais. Agora cada projeto tem um orçamento separado, calculado pela organização que se responsabilize para a elaboração, e execução, a gestão financeira e o controle dos resultados dos projetos. Por cada projeto, ela busca patrocinadores e doadores com afinidade pelo projeto e dessa forma, tenta captar os recursos necessários para poder executar o projeto. Alguns projetos se encaixam nos critérios de editais de fundações, institutos ou empresas de grande porte. Nesse caso, a GIRA Solidário participa com o projeto da maior congruência com os critérios dos editais. É um processo muito trabalhoso que exige a identificação dos editais adequados, o estudo meticuloso dos editais e a elaboração da solicitação detalhada, incluindo a documentação completa da organização. A GIRA Solidário captou a maioria dos recursos para a instituição, obras estruturais, equipamentos e projetos maiores na Suíça, terra natal do seu fundador. Também recebeu apoio de outros países da Europa. Em projetos menores ou de duração mais curta, ela foi beneficiada também por valores de editais do Brasil e por doações de pessoas físicas brasileiras.





Expressando com Alessandra Paim - Onde fica a sede da Gira Solidário?





Stephan_ A GIRA Solidário tem sua sede em Campo Grande, na Rua Miraí, 700, Porto Galo, Bairro Pioneiros, CEP 79070-540





Expressando com Alessandra Paim - Stephan quais foram os projetos/campanhas sociais criados pela Ong Gira Solidário?





Stephan_ 2002 - Crescendo em Família - Conscientização e ações para uma vida digna de famílias em situação de vulnerabilidade social nos bairros da periferia de Campo Grande. Visitas e acompanhamento em casa e convites para cursos. Em 2002 - Marcha Global Against Child Labor - Campanha de mobilização internacional MARCHA GLOBAL contra o Trabalho Infantil no mundo. Criação pelo núcleo de comunicação. 2002 a 2004 - A Cor das Ruas - Projeto de Arte-Educação da artista plástica Ana Ruas. 2002 a 2005 - Nosso Olhar – Fotografia e Cidadania. Em 2003 - Diga não ao Trabalho Infantil. De 2003 a 2010 - Direito de Crescer. 2003 a 2012 - Redes em Conexão, 2003 até hoje - Combox Comunicação responsável, 2004 – Infância Roubada (Stolen Childhoods), 2004 – Luz das Carvoarias, 2004 a 2005 - Índio não nasce adulto, mas morre criança, 2005- 2007 - Gramani -Música e Cidadania, 2006 – Papel Solidário 1° Edição, 2007 - Protagonistas desta História, 2007 Cultura&Arte em Mato Grosso do Sul, 2007 – 2008 - Jovem Repórter –Educação & Comunicação, 2007 a 2009 - Empresas &Comunidades, 2007 até hoje - Escola Pau-Brasil Profissionalização de marceneiros, 2008 até hoje – Trendo Fair Design, 2008-2009 - Festivais de Inverno de Bonito e Festival América do Sul de Corumbá, 2008 até hoje – Viração Revista para jovens, feito por jovens, 2010 - Pantanal Frágil, 2010- 2018 - Lanterna Mágica, 2013 - Design MS, 2014 - Papel Solidário 2a Edição, 2015 - Rede Solidário Conceito estrutural, funcional e visual, 2017- 2018 - Educação em Fluxo.





Expressando com Alessandra Paim - Fale a respeito do Projeto Pau Brasil?





Stephan_ A GIRA Solidário elaborou o conteúdo técnico e pedagógico do projeto Escola Pau-Brasil, uma escola de profissionalização na área de marcenaria moderna e design de móveis, com o objetivo, oferecer a jovens de famílias de baixa renda, uma excelente oportunidade de se formar gratuitamente nessa profissão promissora. A escola tem como foco não somente a formação técnica, mas principalmente a inclusão do jovem no mercado de trabalho, a promoção da cidadania, o empreendedorismo e o protagonismo juvenil. Foi adaptado a metodologia suíça de formação a realidade brasileira. O fundador da GIRA Solidário, baseado na sua formação, assumiu a função de professor de design no projeto. Em seguida, a GIRA Solidário fundou a associação afiliada GIRA Solidário (Suíça) e iniciou a captação de recursos naquele país, na Alemanha e na Áustria. Iniciou também a busca de possíveis doadores para o maquinário e equipamento técnico de última geração na Europa. O apoio financeiro de mais de 60 pessoas jurídicas e físicas da Suíça e a confirmação de doações de maquinário completo e equipamentos técnicos auxiliares, por empresas da Suíça, da Alemanha e da Áustria, ofereceram condições positivas para o início do projeto em 2007 com a primeira turma. O curso estruturado em dois módulos:





- Auxiliar de marceneiro, com certificado, com duração de um ano, 980 h/aula.

- Marceneiro profissional, com Diploma, com duração de mais um ano, 980 h/aula.





Expressando com Alessandra Paim - Quais são as exigências para o jovem trabalhar no Pau Brasil?





Idade entre 16 e 22 anos;

- Desejo de organizar sua vida;

- Afinidade e talento para a profissão;

- Interesse na área de design e arte;

- Preferência para jovens de famílias de baixa renda (de ambos os sexos);

- Frequência regular na escola pública, caso que não tem completado ensino médio;

- Pontualidade, honestidade, cooperativismo

Durante uma semana de avaliação com 24 candidatos e candidatas, os/as participantes para o curso são selecionados/as.





Expressando com Alessandra Paim - Quem são os responsáveis pelo Projeto Pau Brasil?





Stephan_ a Jornalista Fernanda Pereira, Eduardo Barros/Engenheiro, Marceneiro formado na Escola Pau-Brasil/ Coordenador e professor chefe do Projeto; - Erika dos Santos/Académica de Engenharia Ambiental/ Marceneira formada na Escola Pau-Brasil/Monitora do Projeto;- Stephan Hofmann/Designer e Publicitário/Professor de Design, Sustentabilidade e Empreendedorismo do projeto; Eliane Brunet/Presidente da GIRA Solidário/Gestora Terceiro Setor/Professora de aulas complementares de Cidadania, Planejamento familiar, etc.) do projeto;- Professor(a) freelance em Matemática - Professor(a) freelance em Português- Professora freelance em questões de igualdade, gênero, mulher- Psicóloga freelance.





Expressando com Alessandra Paim - Qual o número de jovens que fazem parte do Projeto Pau Brasil atualmente?





Stephan_ Devido a Pandemia, não foi possível formar uma nova turma em 2020 e nem em 2021 ainda. Normalmente são 12 a 15 alunos do módulo 1 (primeiro ano/auxiliar) e em torno de 5 a 10 alunos do módulo 2 (segundo ano/Marceneiro).





Expressando com Alessandra Paim - Quais são os trabalhos/atividades realizados pelos jovens dentro do projeto?





- Criação e execução de objetos de decoração em MDF e madeira maciça

- Criação e execução de pequenos móveis em MDF e madeira maciça

- Elaboração de projetos de design para móveis panejados em MDF e Design

- Execução de projetos para móveis panejados em MDF e Design

- Atividades lúdicas para fortalecer a criatividade e o espírito em grupo





Expressando com Alessandra Paim - Stephan Hofmann qual o retorno desse projeto?





Stephan_ - Jovens de famílias menos privilegiados, inseridos no mercado de trabalho como profissionais altamente qualificados e, em muitos casos, com uma renda melhor do que a família inteira; - Famílias beneficiadas pelo upgrade financeiro e pelas peças e pequenos móveis. A primeira peça de cada modelo de aprendizagem, o jovem pode levar para a casa. Jovens, vivendo com responsabilidade, longe de drogas e atividades ilícitas;- Cidadãos com conhecimento dos seus direitos e deveres e conscientes da sua responsabilidade ambiental, social e econômica;- Jovens com conhecimento básico para poder abrir seu próprio negócio;- Jovens que cumprem o papel como exemplo e referência para outros jovens;- Jovens sensibilizados para o conceito de igualdade, respeito, cooperativismo, cidadania, solidariedade e a cultura de paz; - Famílias mais estabilizadas; Contribuição com os custos da Escola Pau-Brasil, através de vendas; Gerar novos amigos da GIRA Solidário e provar a importância do projeto.





Expressando com Alessandra Paim - Qual o destino dos móveis feitos pelos alunos do projeto Pau-Brasil?





Stephan_ A primeira peça de cada modelo de aprendizagem, é do jovem. As demais peças produzidas no curso são vendidas para clientes interessadas em peças de decoração e móveis de design sustentável. A ideia é construir um terceiro galpão com uma oficina separada de produção e um laboratório de design para realizar pequenas series de objetos de decoração. Isso nos permite, contratar os alunos do curso que já completaram a escola pública, no tempo livre. Dessa forma, eles têm uma renda adicional, já durante o curso e essa atividade pode servir como fonte para futuros monitores da Escola Pau-Brasil.





Expressando com Alessandra Paim - Como é o fluxo de procura dos jovens pelo projeto?





Stephan_ para formar uma nova turma, a GIRA Solidário apresenta o projeto nas CRAS dos bairros mais vulneráveis da periferia do Sul da Cidade. Organizamos uma divulgação em vearias frentes: Cartazes nesses bairros, Flyers nas conveniências, posts nas redes sociais, Cartazes nos ônibus das linhas do transporte público, apresentações nas escolas estaduais, divulgação “Boca a boca” e um comunicado para outras ONGs. Além disso, um Press Release ajuda alcançar uma quantidade maior de pessoas, caso que ele provoca mídia espontânea. Uma apresentação centralizada, no Bairro Dom Antônio Barbosa, em qual nos informamos sobre todos os aspectos do projeto, junta normalmente em torno de 60 a 80 interessados, que fazem uma pré-inscrição. Conforme os critérios do projeto, 24 jovens serão convidados para a semana de avaliação. São 13 critérios de avaliação e uma conversa da psicóloga com cada candidato(a). Depois serão escolhidos os 15 jovens com o melhores desempenhos e resultados. Para afirmar o compromisso, os pais (ou a pessoas responsável) dos escolhidos, recebem uma visita da equipe da GIRA Solidário no lar. Em todas essas atividades e também nos dois módulos do curso de profissionalização, a GIRA oferece vale transporte e lanche.





Expressando com Alessandra Paim - Projetos Futuros





Stephan_ enfrentar o machismo e combater a violência contra a mulher. Em Mato Grosso do Sul, nos cinco primeiros meses do ano 2020, 15 mulheres foram vítimas de feminicídio. No ano de 2019, em Mato Grosso do Sul, a cada mês, 130 mulheres registraram BO por estupro; a cada semana, 150 mulheres sofreram agressões físicas tipificadas como lesão corporal dolosa; O Projeto Diana pretende atender meninas adolescentes de projetos sociais, CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), escolas públicas e outras instituições de forma a ajuda-las a reconhecer situações de abuso e exploração. E não apenas isso, Diana pretende ensiná-las a se defender conhecendo o sistema de garantia de direitos, aprendendo como, quando e a quem denunciar situações de maus tratos e violações. Com a proposta de atender cerca de 100 meninas inicial e diretamente, o projeto nasce com o objetivo de também emponderá-las de sua própria voz. Esse projeto está elaborado e em fase de captação de recursos. O projeto vai ser realizado em memória de Maria Graziele, filha de criação de Stephan Hofmann, que foi vítima de um feminicídio, no ano passado.





Expressando com Alessandra Paim - O que é Solidariedade pra você?





Stephan_ se colocar no lugar de pessoas em condições menos favoráveis, imaginar e descobrir o que poderia ajudar a ela para melhorar e afinal tornar essa compaixão em uma ação real que gera resultados positivos, de preferência permanentes. A Solidariedade é uma fonte de alegria e gratificação para quem pratica ela e para quem seja beneficiada por ela.





Expressando com Alessandra Paim - O que precisa melhorar para que as ONG’s possam cumprir o seu papel na sociedade?





Stephan_ aproximação, Diálogo, Honestidade e a Troca de ideias e experiências entre o primeiro, o segundo e o terceiro setor. Valorizar o trabalho de atores do Terceiro Setor, em favor do bem da sociedade, por meio de doações e contribuições menos bur(r)ocráticos. Inúmeros de atores do Terceiro Setor se entreguem muito mais do que o cidadão comum, para que a miséria, a desigualdade e a violência possam ser reduzidas no Brasil. Eles investem seu tempo, sua criatividade, sua energia e uma parte dos seus recursos financeiros particulares em prol do desenvolvimento sustentável. Seria uma benção para esse país lindo, se o envolvimento para o bem comum também teria um pouco mais igualdade.





eu escrevi uma frase, logo após a minha chegada no Brasil:





“Não fique irritado com as coisas que outros não fazem.

Fique animado com que você pode fazer.” Stephan Hofmann –

Fundador e Diretor da GIRA Solidário.





*jornalista independente