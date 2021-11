Deputado Zé Teixeira pede apoio Federal para construção de praça em Laguna Carapã

O Vereador Alex Cordeiro encaminhou Ofício nº 310/2021, pedindo apoio de Teixeira.

Deputado Zé Teixeira

Durante sessão plenária mista o 1º secretário da Assembleia Legislativa, deputado estadual Zé Teixeira (DEM), solicitou aos deputados federais e senadores representantes de Mato Grosso do Sul na Câmara dos Deputados e Senado Federal, a possibilidade de destinação de verba da União para a construção de uma praça, no Bairro Nossa Senhora Aparecida I, em Laguna Carapã.





De acordo com Zé Teixeira, o bairro, localizado na sede do município, receberá pelo Governo do Estado a construção de quadra de esportes com grama sintética, entretanto, não conta com nenhuma praça pública para o lazer de suas crianças, prática de atividades físicas e entretenimento de sua comunidade, e possui área anexa ao local da obra para a construção da praça pretendida.





“Enfatizamos a importância de oferecer local adequado, em área aberta e que estimule o convívio entre as famílias na comunidade, beneficiando todas as faixas etárias, incentivando a prática diária de exercícios físicos, que tanto colaboram para a melhoria da qualidade da vida, no que pedimos pela atenção e o fundamental apoio de nossa Bancada Federal, considerando que o Executivo Municipal não dispõe da totalidade de recursos financeiros necessários para este investimento, bem como quanto à inviabilidade do atendimento a esta benfeitoria com verbas do Fundo de Investimentos Sociais – FIS, por meio de Emenda Parlamentar”, finaliza o parlamentar.





Por Gustavo Nunes