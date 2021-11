Deputado Zé Teixeira reivindica obras no Bairro Parque dos Jequitibás, em Dourados

O vereador Laudir Munaretto pediu apoio do deputado Zé Teixeira, para viabilizar pavimentação asfáltica em vias de Dourados.

Deputado Zé Teixeira

A população de Dourados, em especial aqueles que residem e transitam nas imediações do Bairro Parque dos Jequitibás, diariamente convivem com a precariedade no trânsito, devido à falta do asfalto e as péssimas condições das ruas daquele bairro, o qual possui apenas três vias asfaltadas, sendo as Ruas Eunício Souza Cruz, Milton Macedo Andrade e Pedro Leite de Farias, e clamam pela pavimentação asfáltica e a melhoria no tráfego de veículos das demais ruas, para garantir mais qualidade de vida aos cidadãos e benefícios às diversas empresas e empreendimentos locais.





Atendendo ao clamor popular, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) apresentou, em caráter reiterativo, a viabilização de recursos da União a serem investidos na continuidade da implantação da pavimentação asfáltica na referida localidade.





“Considerando que o município não conta com orçamento necessário para as obras, que ao recebermos a reivindicação bem como quanto ao grande alcance dos benefícios à população de Dourados, torna-se imprescindível o apoio da Bancada Federal na viabilização de recursos da União, propiciando o atendimento à reivindicação”, finaliza o deputado.





Por Gustavo Nunes