Deputado apresenta requerimento solicitando ao Governo do Estado, limpeza das vias públicas de Dourados

A população envia constantemente ao parlamentar, reclamações dos lixos e entulhos que ainda estão acumulados no município.

deputado estadual Zé Teixeira (DEM)

Na sessão de hoje (04/11), realizada na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) protocolou requerimento ao Governador Reinaldo Azambuja (PSDB), com cópia ao secretário de Estado de Infraestrutura, Eduardo Riedel, solicitando estudos, em caráter de urgência, no sentido de formalizar convênio com Poder Executivo Municipal de Dourados, para a realização de limpeza em vias públicas, visando à remoção de árvores caídas e entulhos acumulados devido à tempestade e vendaval ocorridos no dia 15 de outubro deste ano, no município.





Segundo conta Zé Teixeira, os douradenses têm reclamado sobre a sujeira na cidade e pedem o apoio das autoridades para que os transtornos sejam sanados, principalmente onde permanecem árvores caídas e muitos galhos em vias públicas, há mais de 15 dias, atrapalhando inclusive a visibilidade para que trânsito de veículos aconteça com segurança, como é o caso da Rua João Rosa Goes.





“Assim, considerando o apelo da população, solicitamos ao Poder Executivo Estadual estudos, em caráter de urgência, para a formalização de convênio com Poder Executivo Municipal de Dourados, visando o apoio àquele município e seus cidadãos, por meio da AGESUL, com o trabalho e maquinário na realização de limpeza em vias públicas, visando à remoção de árvores caídas e entulhos acumulados devido à tempestade e vendaval ocorridos no dia 15 de outubro deste ano”, afirma Zé Teixeira.





Entenda o Caso





Com o temporal ocorrido no último dia 15 de outubro atingindo municípios de Mato Grosso do Sul, Dourados sofreu graves consequências com a queda de árvores e cabos de energia rompidos em várias partes da cidade, sendo que após o vendaval e a poeira, começou a chover forte, com descargas elétricas e fortes ventos, derrubando inclusive a torre de comunicação e arrancando a cobertura da delegacia da PRF (Polícia Rodoviária Federal), na BR-163.





Foi necessário a Prefeitura de Dourados ter Decretado estado de emergência após o temporal, tamanho o rastro de destruição causado em toda a cidade.





A chuva, acompanhada de ventos de mais de 80 quilômetros por hora, segundo o meteorologista Natálio Abraão, chegou minutos depois da tempestade de poeira encobrir a cidade e assustou a população. Um dos incidentes causados foi que no Hospital Regional do município, a porta da recepção foi arrancada pela força do vento, outros também registrados foram referentes a danos em indústrias instaladas na BR-163.





No dia 24 também de outubro passado, regiões isoladas de Dourados foram atingidas por ventos de até 47 km/h, onde árvores foram arrancadas em frente à Polícia Federal e no Jardim Água Boa, a cobertura do Hotel e Churrascaria Querência, no trevo do Bandeira, foi arrancada pela força do vento, as placas do telhado foram arremessadas para longe e uma porta de vidro destruída, sendo que o local é utilizado como parada de ônibus que passam pela cidade.





Por Gustavo Nunes