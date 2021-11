Governo do Estado pagará 13º salário dos servidores no dia 10 de dezembro

Decisão é referente a segunda metade do abono. A primeira foi paga em julho

Governador Reinaldo Azambuja, ao centro, durante coletiva de imprensa na Assembleia Legislativa ©Kísie Ainoã

O governo do Estado pagará a segunda parte do 13º salário dos servidores públicos ativos inativos no dia 10 de dezembro.





A data foi anunciada na manhã desta terça-feira durante encontro do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Corrêa (PSDB).





A primeira metade do 13º salário foi paga em julho, junto com a folha salarial referente ao sexto mês do ano. Na ocasião, os 50% do abono natalino representaram cerca de R$ 250 milhões.





A última folha salarial do Estado contou com 49.480 matrículas de funcionários públicos ativos e 31.632 aposentados e pensionistas.





Levantamento divulgado recentemente pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) aponta que o pagamento do 13º salário deve gerar injeção de R$ 2,9 bilhões no Estado, somando o funcionalismo público e os setores privados.





A Prefeitura de Campo Grande ainda não definiu qual data depositará cerca de R$ 180 milhões referentes ao 13º salário, mas garantiu que o pagamento ocorrerá em parcela única.





Por Gabriel Neris e Gabriela Couto