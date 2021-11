Faltam 7 dias para o Golden Night 2021 troféu Ramez Tebet

Já confirmaram presença à Golden Night 2021 as seguintes Personalidades; Senadora Simone Tebet filha do senador Ramez Tebet, senador Nelsinho Trad, deputada Rose Modesto, deputado Vander Loubet, deputado Fabio Trad, deputado Dagoberto Nogueira, deputada Mara Caseiro, empresária Ana Carolina Godoy, senhora Leila Matos, empresária Zanir Furtado, Diretora Executiva do CODEVALE Cristina de Camargo Cabriotti, Marcelo Nascimento assessor senador Nelsinho Trad em Brasília, chefe da Casa Civil Sergio de Paula, empresário e ex-secretário Marcelo Miglioli, Diretor Presidente da Agepan Carlos Alberto Assis, ex-prefeito de Bonito Nercy Soares dos Santos, Diretor da Ranking Pesquisas Antônio Ueno, empresário Fábio Alex Salomão Bezerra, Marcos Henrique Derzi Wasilewski Diretor da Funtrab, Trento Engenharia, secretario de Saúde Geraldo Resende, Marco Aurelio Santullo, ex Ministro Carlos Marum, Youssef Saliba secretário da SECTUR de Aquidauana, ex-governador André Puccinelli, Jeovani Vieira dos Santos Presidente da UCVMS, Empresário Andrezinho Laerte Marciano de Ivinhema, Jornalista Dimas Braga, Jornalista Bosco Martins, Jornalista Ricardo Ojeda, Jornalista Lucilene Souza secretário da Seinfra Eduardo Correa Riedel, empresário Alfredo Gomes, Cheff de Cozinha Lane Ferreira, Dr. Edson Kohl Junior, empresário Marcos Mansour, Dupla Sertaneja Conrado e Aleksandro, prefeito João Alfredo de Ribas do Rio Pardo, prefeito Enelto Ramos da Silva de Sonora, prefeito de Ivinhema Juliano Ferro, prefeito de Vicentina Marquinhos Dedé, prefeita de Navirai Rhaiza Matos, prefeito de Santa Rita do Pardo Dr. Lucio Roberto Calixto Costa, prefeito de Itaquiraí Thales Tomazelli, prefeito de Rio Negro Buda do Lair, prefeito de Nova Alvorada do Sul Paleari, prefeito de Mundo Novo Valdomiro Sobrinho, prefeito de Caarapó André Nezzi, prefeito de Aparecida do Taboado José, prefeito de Porto Murtinho Nelson Cintra, prefeito Dois Irmãos do Buriti Japão, prefeito de Bandeirantes Gustavo Sprotte, prefeito de Camapuã Manoel Eugenio Nery, ex-prefeito de Rio Verde Mario Kruger, Carla Bernal, secretaria de Turismo de Porto Murtinho Barbara Viana. Faltam algumas confirmações mais a Golden Night 2021 será sem duvida alguma o maior evento Politico Social de 2021.





O EVENTO





A Rede Agora de Jornalismo e o Programa Conexão Cidade TV realizam em novembro a segunda Edição da Golden Night, evento que homenageará Personalidades de diferentes áreas que fizeram o ano de 2020/21 acontecer; tais como Empresários, Jornalistas, Políticos, Profissionais Liberais e Personalidades de Destaque. Este ano o Troféu levará o nome do Ex-Senador Ramez Tebet, uma justa e merecida homenagem in memoriam ao brilhante e arrojado Prefeito, Deputado Estadual, Governador, Senador e Ministro de Estado, que fez história e deixou um legado politico em nosso estado e também em nosso país. Troféu da Golden Night 2021, o evento acontecerá no dia 26 de novembro no Grand Mere Buffet nesta cidade de Campo Grande.





ASSECOM





