Celine Dion não consegue mais andar, nem se mover, diz revista

De acordo com a publicação Here, cantora estaria sofrendo 'espasmos musculares graves e persistentes

Celine Dion, dona de uma das vozes mais poderosas do cenário musical, vem enfrentando graves problemas de saúde. À revista Here, familiares da cantora disseram que a artista não estaria mais conseguindo andar, nem se mover. "Ela não consegue mais se levantar da cama, nem se mover, nem andar. Ela sofre de dores nas pernas e pés que a paralisam. Ela está muito fraca e perdeu muito peso", disse um porta-voz.





"É uma doença que pode exigir uma longa convalescença. Se as coisas não melhorarem, ela pode ficar afastada por vários meses ou até um ano. Porque seus sintomas são mais preocupantes do que o esperado", acrescentou.





De acordo com a publicação, Celine se apresentaria em Las Vegas, nos Estados Unidos, a partir do dia 5 de novembro, no entanto, no dia 19 de outubro, ela se manifestou pelo Instagram: "Meu coração está partido por esta situação. Minha equipe e eu estamos trabalhando em nosso novo show há oito meses e não poder subir ao palco em novembro me entristece além das palavras", disse ela.





Por meio de um comunicado oficial, a equipe da cantora explicou que Celine vem sofrendo "espasmos musculares graves e persistentes", localizados nas pernas e nos pés. Pouco depois, a irmã, Claudette, noticiou que o problema de saúde da cantora estaria relacionado ao "palco íngreme em que ela se apresentava” no Caesars Palace.





"O que está acontecendo com ela é doloroso. Mas não há nada de sério, caso contrário ela teria me dito. Celine não hesita em confidenciar e me pedir conselhos quando algo está errado. Ela trabalhou muito para este retorno. É sempre a mesma coisa: ela é terrivelmente exigente consigo mesma. O corpo dela disse 'pare'", declarou ela, referindo-se também aos efeitos da pré-menopausa na artista de 53 anos.









Fonte: R7





