Última semana para pagar licenciamento de veículos com placa terminada em zero

Procedimento anual obrigatório, o licenciamento para proprietários de veículos com placa de final zero precisa ser pago nesta semana, já que o último dia do mês cai em um domingo. Outubro é o mês final do calendário de licenciamento para o exercício 2021.





O documento autoriza o veículo a circular pelas vias, atestando que o automóvel encontra-se em conformidade com as normas de segurança e ambiental para o setor automotivo.





Desde 15 de março, o procedimento é feito exclusivamente de forma on-line. Ao acessar o site do Detran-MS, o usuário clica em Portal de Serviços, no canto superior direito e é remetido diretamente ao Meu Detran, onde após cadastrar seus dados, tem acesso direto a serviços de forma separada.





Para emitir e pagar o licenciamento, basta apenas acessar a aba “Veículos”. Em seguida, é preciso inserir o número da placa, Renavam do veículo, número e código do CRV (Certificado de Registro de Veículo), além de informar os caracteres de ativação. Após esse procedimento, é necessário fazer o download do licenciamento e imprimir.





Também é possível obter o documento através do aplicativo CDT (Carteira Digital de Trânsito) e compartilhá-lo em formato PDF com o principal condutor.





Por: Paulo Fernandes