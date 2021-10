DOURADOS| Começa hoje cadastramento de ambulantes para Dia de Finados

Os vendedores ambulantes precisam realizar um cadastro para trabalhar no feriado

Os vendedores ambulantes que vão trabalhar no box do Cemitério Municipal no feriado do Dia de Finados precisam realizar um cadastro a partir desta segunda-feira (25). Os interessados podem procurar o Departamento de Fiscalização de Postura, na sede da Semsur (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos), a partir das 8h.





O atendimento será realizado por ordem de chegada e é preciso apresentar os seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de residência.





“Será um único ponto por pessoa e não haverá lista para reserva de pontos. Por conta das medidas de enfrentamento da epidemia do coronavírus, como a necessidade do distanciamento social, o número de vagas será reduzido e todas as barracas deverão cumprir as medidas de biossegurança determinadas, disponibilizando álcool 70% e a utilização de máscara”, informa o secretário municipal, Romualdo Diniz Salgado Júnior.





O prazo para inscrição vai até sexta-feira (29), ou enquanto houver vagas disponíveis. Diferente dos anos anteriores, não será possível realizar a inscrição no Dia de Finados (2 de novembro).





Serviço





A sede da Semsur fica na Avenida Marcelino Pires 3.930 (no piso superior do Terminal Rodoviário).





ASSECOM