EMPREGOS| Outubro termina com oferta de 2.009 vagas em Mato Grosso do Sul

A Fundação do Trabalho (Funtrab) inicia a semana com 2.009 vagas de emprego disponíveis para os sul-mato-grossenses que estão em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho.





A última semana de outubro traz oportunidades para diversos perfis e níveis de escolaridade. Estão na lista, vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD) e para estudantes em busca de estágio.





Em Campo Grande são 748 ocupações disponíveis, entre elas: motorista de ônibus rodoviário (30), vendedor interno (61), garçom (20), auxiliar de linha de produção (34), atendente de lojas (20), auxiliar de cozinha (15), ajudante de carga e descarga de mercadoria - PcD (16), assistente social - estágio (10), e pedagogia - estágio (10).





Os municípios com mais vagas disponíveis nesta semana são: Caarapó (211), Dourados (160), Iguatemi (153), Cassilândia (91), Itaquiraí (70), Costa Rica (54), Sidrolândia (53), Naviraí (52) e Ponta Porã (50).





Também há oportunidades em Três Lagoas (47), Rio Verde de Mato Grosso (33), Aquidauana (29), Bataguassu (28), Corumbá (27), São Gabriel do Oeste (26), Amambai (25), Nova Alvorada do Sul (25), Chapadão do Sul (21), Aparecida do Taboado (19), Nova Andradina (17), Maracaju (16), Guia Lopes da Laguna (14), Rio Brilhante (10), Jardim (9), Ivinhema (8), Coxim (6), Ribas do Rio Pardo (3), Batayporã (2) e Eldorado (2).





A Funtrab disponibiliza para os trabalhadores na Capital, Dourados, Corumbá, Naviraí, Chapadão do Sul, Maracaju, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Sidrolândia, Três Lagoas, o agendamento de atendimento por meio do aplicativo “MS Contrata+”. A ferramenta permite que o trabalhador agende dia e hora para ser atendido, sem a necessidade de ficar na fila para retirar senha.





Confira aqui o detalhamento das vagas, endereços e telefones de cada unidade.





Fonte: SECOM

Por: Mireli Obando