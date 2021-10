TRÊS LAGOAS| Decreto autoriza retorno das aulas 100% presenciais nas escolas particulares, técnicas e profissionalizantes do Município

Foi publicado no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul desta sexta-feira (08), o Decreto nº 334 assinado pelo prefeito Angelo Guerreiro, que autoriza o retorno das aulas 100% presenciais nas escolas particulares, técnicas, profissionalizantes e similares de Três lagoas.





Os estabelecimentos mencionados ficam obrigados a cumprir as medidas de biossegurança contra a contaminação do Novo coronavírus, como a exigência do uso de máscaras por todos os alunos e funcionários da escola, aferição de temperatura no interior da unidade, higienização das mãos com álcool em gel 70°, entre outras.





A fiscalização quanto ao cumprimento das medidas determinadas neste Decreto ficará a cargo dos Órgãos de segurança pública, da equipe da Vigilância Sanitária Municipal – VISA, e do Comitê Municipal de Monitoramento da Implantação do protocolo de volta às aulas.





