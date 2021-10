Feriadão deve movimentar mais de 265 mil veículos pela BR-163

CCR MSVia e Polícia Rodoviária Federal iniciaram operação Nossa Senhora Aparecida nesta sexta

BR-163 deve ter aumento de tráfego a partir das 15h desta sexta ©Rachid Waqued

A partir das 15h desta sexta-feira (8), está previsto o aumento no fluxo de veículos na BR-163, por causa do feriado prolongado do aniversário de Mato Grosso do Sul e Nossa Senhora Aparecida. De acordo com a CCR MSVia, concessionária que administra a rodovia, 267.781 mil veículos devem passar pela BR-163 até a próxima terça-feira (12).





Segundo o levantamento, o tráfego mais intenso na saída para o feriado começa entre as 15h e 18h de hoje, onde mais de 16 mil veículos deverão trafegar pela rodovia. No sábado (09), o horário de pico deve ocorrer entre 9h e 11h, com média de 4,1 mil veículos/hora. No último dia do feriado, na terça-feira (12), a previsão é de que o fluxo na rodovia seja intenso entre 15h e 18h, onde 16,7 mil veículos devem trafegar pela BR-163 em MS.





Durante todo o período do feriadão, acontece a Operação Nossa Senhora Aparecida, onde as equipes do Serviço de Atendimento ao Usuário trabalham com efetivo reforçado. Mais de 80 viaturas da concessionária serão usadas na operação, entre elas, estão 17 ambulâncias-resgate.





A operação utilizará ainda uma estrutura com 477 câmeras em circuito fechado para monitoramento do tráfego à distância, 24h por dia, a partir do Centro de Controle Operacional, que auxilia também a fiscalização da PRF (Polícia Rodoviária Federal) em tempo real, que também reforçou o efetivo e deu início a operação com o mesmo nome.

PRF também reforçou efetivo para Operação Nossa Senhora Aparecida

No Mato Grosso do Sul, as 9 Delegacias e 23 unidades operacionais da PRF reforçam a fiscalização nos 4.078 quilômetros de rodovias federais, divididos em dez BRs. Entre os focos de fiscalização, estão a alcoolemia ao volante, as ultrapassagens indevidas e o não uso de dispositivos de segurança, como cinto de segurança e capacete.





Os resultados da operação de 2021 devem ser divulgados apenas na quarta-feira (13). No ano passado, a Operação Nossa Senhora Aparecida registrou 30 acidentes, sendo 9 considerados graves.





Ao todo, 38 pessoas ficaram feridas e 4 foram a óbito no local do acidente. Vinte e dois motoristas foram flagrados em fiscalizações com o etilômetro; 3 motoristas foram presos. Durante os 5 dias de operação, a PRF apreendeu mais de 3,8 toneladas de maconha. Mais 51 Kg de cocaína também foram apreendidos e 3 veículos foram recuperados.





Viagem segura





A PRF e a CCR MSVia orientam que antes de pegar a estrada, os condutores façam a revisão dos veículos e mantenham os faróis acesos durante todo o trajeto. No caso de transporte de crianças, não se esquecer também da cadeirinha.





Por Ana Oshiro