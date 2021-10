Tempo segue abafado com condições para chuva em todo Estado

Nesta quinta-feira (7) o tempo continua instável com períodos de sol intercalados com períodos de tempo fechado. As chuvas devem continuar espalhadas por grande parte de Mato Grosso do Sul.





O tempo fica parcialmente nublado a nublado ao longo de todo dia. Há condições para chuva de intensidade moderada a forte em todo Estado, especialmente nas regiões central, sul, leste e oeste do Estado.





A presença de um cavado em médios níveis pode provocar tempestades isoladas, com raios, rajadas de vento entre 30-50Km/h e eventual queda de granizo nestas áreas, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. Pancadas isoladas de chuva devem ocorrer no restante do Estado.





O dia começa com temperaturas mínimas em torno de 22°C e as máximas devem atingir média de 30°C no centro sul do Estado, e acima dos 35°C nas regiões pantaneira, norte e extremo leste.





Confira no mapa elaborado pelo Cemtec as condições de tempo e temperatura estimadas para algumas regiões do Estado.









Por: Mireli Obando