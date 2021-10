HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (7)

Áries - 21/03 a 20/04

Começo de uma nova relação ou fase de maior companheirismo no casamento. Posicionamentos claros nos relacionamentos definirão rumos. A partir de hoje, Vênus em harmonia com seu signo beneficiará as finanças e o amor. Alguém de longe despertará desejos de viajar e dar sabor de aventura à vida. O dia trará planejamento de mudanças e maior participação social.





Touro - 21/04 a 2/05





Iniciativas no trabalho produzirão ótimos resultados. Não adie tarefas! Mercúrio retrógrado poderá causar atrasos e complicações na agenda. Em compensação, você plantará boas sementes para o futuro. Inicie projetos e acelere a produção. O dia favorecerá novas atividades e parcerias. No amor, rolarão algumas queixas. Divida melhor as reponsabilidades financeiras.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Espere por uma conquista pessoal importante hoje. Você vencerá desafios e imprevistos no trabalho com criatividade e atitude. Talvez você precise “pôr a mão na massa” se quiser garantir o sucesso dos empreendimentos. Poder de liderança e soluções originais não faltarão. Saúde mais frágil cobrará cuidados especiais e rotina equilibrada. Diminua o estresse. Amor em alta!



Câncer - 21/06 a 21/07





Conversas em família trarão decisões de investimentos, acordos financeiros e iniciativas. Elimine pendências de documentação. A casa ficará mais bonita e funcional, com detalhes delicados na decoração e reorganizações. Harmonia nas relações de trabalho e cotidiano agradável darão mais leveza à vida. Amor em fase de transformações. Controle a ansiedade e vá com calma.





Leão - 22/07 a 22/08





Tome a iniciativa nos relacionamentos. Comunicações e contatos estarão ativados. Você poderá ampliar sua rede de relações e atrair oportunidades de trabalho. Casa e família cobrarão atenção. Crie um clima acolhedor nos relacionamentos próximos e invista em mais conforto. Assuntos jurídicos e de documentação imprimirão certa urgência. Elimine antigas pendências.





Virgem - 23/08 a 22/09





Conquista na área financeira cobrará decisões. Avalie investimentos e custos de um projeto pessoal. Oportunidades de trabalho não faltarão nesta fase. Mas o desafio será organizar seus recursos e otimizar o tempo. Comunicações serão cansativas hoje: evite alongar conversas e discussões. Irmãos estarão próximos. Conte com bons apoios para esclarecer dúvidas.



Libra - 23/09 a 22/10





Hora de partir para a ação, movimentar a vida e ampliar negócios. Marte e Sol em seu signo anunciam conquistas pessoais importantes e oportunidades de expansão. Comece um novo ciclo com autoconfiança, garra, brilhantismo e novas relações. Escolhas e objetivos serão revistos com Mercúrio retrógrado também em seu signo. Pense a longo prazo e invista no seu futuro.





Escorpião - 23/10 a 21/11





A entrada da Lua em seu signo jogará o foco nas necessidades pessoais, relações familiares e na saúde. Bom para se cuidar com carinho e finalizar um longo ciclo com saldo positivo. A partir de hoje, Vênus atrairá dinheiro. Aqueça negócios e parcerias. Compras de itens de beleza, novos looks ou objetos de desejo serão irresistíveis nesta fase. Invista na sua imagem.





Sagitário - 22/11 a 21/12





A partir de hoje, Vênus em seu signo destacará sua beleza, carisma e simpatia. Novos relacionamentos chegarão naturalmente, atraídos por seu brilho, alto astral e senso de humor. Espere também por mais satisfação e prazer no amor. A vida social ficará mais gostosa com novas conexões, convites e discussões estimulantes. Marque presença nas redes!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Avalie expectativas no amor. A partir de hoje, Vênus elevará os sentimentos e revelará sonhos românticos. Visualize o que deseja para o futuro a dois. Um mergulho nos sentimentos apontará caminhos de maior realização afetiva e material. Impulsione a carreira, pois um novo empreendimento ganhará estímulos. Espere por conquistas nas áreas profissional e financeira. Sucesso pela frente!





Aquário - 21/01 a 19/02





A partir de hoje, Vênus atrairá novas amizades e facilitará a relação com a equipe de trabalho. É um bom momento para explorar outro ambiente social, ingressar num grupo influente e ampliar a participação social. Conexões internacionais estarão abertas. Espere por propostas atraentes e desafios estimulantes. O envolvimento com causas coletivas trará exposição. Viagem à vista!



Peixes - 20/02 a 20/03





Relacionamentos profissionais estarão aquecidos a partir de hoje. Firme alianças, ligue o radar nas oportunidades e alavanque a carreira. Vênus desenhará um cenário positivo para o futuro nas finanças e no amor. Encontre respostas íntimas e existenciais e dê novo sentido à vida. Bom momento para mudanças e novas associações. Reflita com calma antes de tomar decisões.





Por: ROSA DI MAULO