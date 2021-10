Senador Nelsinho Trad conquista R$ 766 mil para educação em MS

Os recursos federais liberados vão atender escolas em Ponta Porã, Campo Grande e na aldeia em Porto Murtinho

senador Nelsinho Trad (PSD/MS)

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) conquistou R$ 766 mil do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nesta quarta-feira. Desses recursos federais, R$ 330 mil para Prefeitura de Ponta Porã e R$ 436 mil ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul que atenderá escolas, localizadas em Campo Grande e Porto Murtinho.





Para o município de Ponta Porã, segundo o senador Nelsinho Trad, foram pagos dois convênios. O primeiro, no valor de R$ 175 mil, para obras da Escola Polo Municipal Marcondes Fernandes. Outros R$ 155 mil foram liberados do segundo contrato e vão para obras da Escola João Carlos Pinheiro Queiroz. “Com esses pagamentos, já conquistamos R$ 9,6 milhões para Ponta Porã, sendo R$ 1,9 milhão para educação”, comentou o senador Nelsinho Trad.





O FNDE também pagou R$ 153 mil para o Governo de MS executar as obras da construção de escola na Cidade dos Meninos, em Campo Grande, no Jardim Anache. “Uma solicitação antiga do governador Reinaldo Azambuja. Essa obra começou em 2014, já recebeu R$ 3,2 milhões. Desses valores, R$ 600 mil foram conquistados em nosso mandato”, recordou o senador Nelsinho Trad.





Outra solicitação do Governo do Estado atendida pelo senador Nelsinho Trad foi a liberação de R$ 283 mil para obras de escolas na Aldeia Alves de Barros, em Porto Murtinho. “Nosso dever é buscar condições para que os nossos munícipes consigam uma educação de qualidade para os filhos. Prefeitos e governador, estamos em Brasília trabalhando pela liberação de mais recursos”, destacou o senador Nelsinho Trad.





ASSECOM