Senador Nelsinho Trad celebra 44 anos de MS com R$ 1,1 bilhão viabilizados para o Governo do Estado e os 79 municípios

R$ 279 milhões foram pagos diretos de seu mandato parlamentar e R$ 741 milhões viabilizados enquanto coordenador da bancada federal do Estado

Mato Grosso do Sul comemora 44 anos de criação, na próxima segunda-feira (11/10). O senador Nelsinho Trad (PSD) celebra essa data com a conquista de R$ 1,1 bilhão viabilizados diretamente e indiretamente para MS. Dessa conta, R$ 279 milhões foram pagos para os 79 municípios, de seus pedidos individuais e obras em andamento e houve, pela intervenção dele enquanto coordenador da bancada e dos oito deputados federais e três senadores do Estado, a viabilização de R$ 741 milhões para MS. “Nesses últimos três anos, fizemos de tudo para atender a todos os municípios pelo desenvolvimento regional e por melhorias à população sul-mato-grossense”, enfatizou o parlamentar.





Na planilha de pagamentos exclusiva de seu mandato legislativo de senador, quinze municípios receberam da União mais de R$ 3 milhões. São as seguintes cidades: Campo Grande, R$ 62,6 milhões; Três Lagoas, R$ 10,2 milhões; Dourados, R$ 9,7 milhões; Ponta Porã, R$ 9,6 milhões; Costa Rica, R$ 9,6 milhões; Nova Andradina, R$ 5,2 milhões; Naviraí, R$ 4,7 milhões; Deodápolis, R$ 4,1 milhões; Aparecida do Taboado, R$ 3,9 milhões; Juti, R$ 3,7 milhões; Angélica, R$ 3,4 milhões; Bataguassu, R$ 3,4 milhões; Rochedo, R$ 3,3 milhões; Itaporã, R$ 3,2 milhões; e Paranaíba, também R$ 3,2 milhões.





Outros dez municípios tiveram mais de R$ 2 milhões em recursos federais por liberações do senador Nelsinho Trad. Maracaju recebeu R$ 2,9 milhões; Japorã, R$ 2,8 milhões; Tacuru, R$ 2,7 milhões; Inocência, R$ 2,6 milhões; Bonito, R$ 2,5 milhões; Rio Brilhante, R$ 2,4 milhões; Anastácio, R$ 2,2 milhões; São Gabriel do Oeste, R$ 2,2 milhões; Eldorado e Mundo Novo, cada um, o montante de R$ 2 milhões liberados.





Os demais 54 municípios também foram atendidos pelo senador Nelsinho Trad. “Principalmente nesta pandemia, não deixamos um município de fora para o recebimento de verbas do Ministério da Saúde destinadas ao combate à covid”, ressaltou o senador Nelsinho Trad.





Mais R$ 741 milhões viabilizados via bancada federal





Até o início do mês, o senador Nelsinho Trad estava na função de coordenador da bancada federal de Mato Grosso do Sul. Além dos R$ 279 milhões entregues aos municípios, o parlamentar conseguiu o pagamento de R$ 265 milhões por emendas de todos os atuais senadores e deputados federais do Estado e, ainda, deixou R$ 387 milhões empenhados.





A capital sul-mato-grossense recebeu, além dos R$ 60 milhões diretos de ações do senador Nelsinho Trad, outros R$ 65,4 milhões da União pela bancada federal. Dourados recebeu R$ 18,2 milhões em recursos federais.





“Como coordenador, cumpri a minha missão, deixei o cargo para a senadora Simone Tebet (MDB), que recebeu a minha prestação de contas. Viabilizamos R$ 741 milhões para MS por meio da bancada federal, com pagamento de R$ 265 milhões (sendo R$ 100 milhões de emendas da bancada atual e o restante de exercícios anteriores) para Mato Grosso do Sul e, ainda, deixamos R$ 387 milhões empenhados que poderão ser pagos nos próximos dias ou meses”, enfatizou o senador Nelsinho Trad.





Mais conquistas com financiamentos





O senador Nelsinho Trad conquistou R$ 138,1 milhões em financiamentos.





Desses valores, R$ 91,6 milhões do Avançar Cidades para Iguatemi, Aparecida do Taboado, Antônio João, Angélica Sidrolândia e Três Lagoas. Além de R$ 46,5 milhões do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa) para Nova Alvorada do Sul, Sidrolândia, Aparecida do Taboado, Maracaju e Nova Andradina.





Nesses últimos anos, o senador Nelsinho Trad também atuou pelo financiamento do Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata) à Ponta Porã e fez a interlocução pelo financiamento dos Programas Pró-cidades e Finisa para nossa capital. “No momento, essas obras estão sendo executadas para melhorias da infraestrutura e saneamento, modernização tecnológica e desenvolvimento urbano de Campo Grande e Ponta Porã”.​





