TRÊS LAGOAS| Prefeitura dá posse a 10 novos servidores, e atinge a marca de 791 empossados pela atual gestão

A prefeitura de Três Lagoas atingiu a marca de 791 novos servidores concursados empossados pela atual gestão, a marca foi alcançada nesta quinta-feira (07), na 4ª solenidade de 2021, que aconteceu no auditório do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV do Centro de Referência de Assistência Social e Educacional – CRASE “Coração de Mãe”.





Treze pessoas aprovadas no concurso de 2018 foram convocadas para assumir os cargos na Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e Assistência Social (SMAS), entretanto três solicitaram prorrogação no prazo para tomar posse.





De acordo com o secretário Gilmar Tabone da Secretaria Municipal de Administração, o Munícipio está prestes atingir 20% do total colaboradores, de servidores concursados, “para nós é uma satisfação receber gente nova, motivada, precisamos de pessoas que estão com vontade de trabalhar, ainda mais nestas áreas que necessitam de humanização para cuidar de pessoas. Nós precisamos de vocês, a população precisa de vocês”, enfatizou Tabone.





Na secretaria de Saúde foram empossados: (2) assistente social; (2) cuidadores plantonistas; (2) médicos da saúde; (2) agentes de combate a endemias e (1) auxiliar de saúde bucal. Já para a Assistência Social, (1) psicóloga foi nomeada.





O vice-prefeito Paulo Salomão ressaltou que os novos concursados não são apenas funcionários da cidade, “ é importante destacar que quem trabalha na Prefeitura de Três Lagoas trabalha para a Costa Leste, pois temos um grande fluxo de pessoas, é uma responsabilidade ainda maior, trabalhar com pessoas com vulnerabilidade, que as vezes não tem ninguém, só a Deus e o serviço público, cabe a nós realizarmos um bom trabalho e fazer a diferença”, finalizou o vice-prefeito que representou o prefeito Angelo Guerreiro.





NOVOS SERVIDORES





Natural de São José do Rio Preto, Laisa Mansano teve que adiar o sonho de ser concursada por dois anos e contou com a sorte para ser convocada pela prefeitura.





A profissional prestou o concurso em 2018, classificada em 18º lugar, para as 32 vagas ofertadas, ela foi convocada em fevereiro de 2019, mas ainda estava no 5º ano do curso de medicina e precisou então ir para o fim da fila. “ Fiquei torcendo para chamar as vagas a tempo de sair meu diploma, graças a Deus deu certo, me formei ano passado e fui convocada agora. Estou muito feliz”, explicou a médica.





Participaram da solenidade de posse além do secretário de Administração e o vice-prefeito, a secretária de Assistência Social – Vera Helena Arsioili e assessor de Assistência à Saúde da (SMS) - Afrânio Azambuja, representando a secretaria de Saúde.









ASSECOM