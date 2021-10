Sisep atende ofícios e indicações do vereador Carlão e executa manutenção em bairros da Capital

vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB)

O secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Rudi Fiorese, atendeu ofícios e indicações do vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal, e informou a execução de serviços na manutenção da infraestrutura de bairros da Capital. Na carta resposta, o chefe da pasta destaca a recuperação da pista de caminhada da Praça localizada na Rua Pinto d'Água no Bairro Recanto dos Pássaros.





“Também foram realizados serviços de limpeza de bocas de lobo no Manoel Taveira. Serviço de limpeza e encascalhamento na Rua Romeu Mendes Bandeira da Silva no Jardim Cerejeiras. Limpeza e encascalhamento na Rua Penalva no Parati. Além de manutenção na iluminação pública no Jardim Batistão, com substituição por luminárias de LED. São serviços básicos, porém necessários para garantir a qualidade de vida da nossa população”, afirmou Carlão.





O parlamentar fez questão de agradecer o rápido atendimento da secretaria e salientou que seu gabinete está de portas abertas para receber reivindicações de serviços de melhorias nos bairros da Capital.





Por: JANAÍNA GASPAR





***