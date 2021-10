Sábado terá rajadas de ventos, tempo instável e calor de até 39ºC em MS

Previsão do Inmet alerta para chuvas intensas, trovoadas e possibilidades de tornados

Mato Grosso do Sul terá mais um final de semana marcado pelo tempo instável com chuva a qualquer hora do dia. Neste sábado (23), de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), haverá rajadas de ventos e chuvas intensas em grande parte do estado.





Um novo sistema de baixa pressão atmosférica, localizado no Paraguai, e combinado a uma nova frente fria que deve avançar pelo centro-sul do país, aumentará as condições para chuva que pode ser expressiva no Estado.

Campo Grande amanheceu com 25ºC às 6h e máxima pode chegar aos 34ºC ©FRANCISCO BRITTO

Durante a manhã e tarde deste sábado as rajadas de vento podem atingir médias de 70 km/h, especialmente na parte sul, oeste e central do estado, podendo vir acompanhadas de chuvas intensas e trovoadas. Na Capital as rajadas de vento devem começar no início da tarde.





A máxima em MS pode atingir 39ºC em Corumbá e Porto Murtinho. Na Capital o calor chega aos 34ºC, mesma temperatura máxima prevista para Sonora, Paranaíba, Três Lagoas e Dourados, conforme divulgado pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).





No começo da noite uma frente fria avança, podendo provocar rajadas de ventos e tempestades intensas na região entre Ponta Porã e Sete Quedas, podendo avançar para o norte do estado. Essas mesmas condições devem atingir Corumbá, Dourados, atingindo a Capital, o norte e nordeste de Mato Grosso do Sul antes do amanhecer do domingo (24), segundo o Inmet.





O instituto emitiu alerta de chuvas com acumulados diários em torno de 50mm a 100mm, ventos intensos que podem atingir entre 60-100 km/h, além de trovoadas e queda de granizo. "Diante desta previsão podem acontecer outros fenômenos severos, como: frente de rajadas de ventos causadas por nuvens de tempestades, e não se descarta a ocorrência de tornados, bem como novas tempestades de poeira", diz nota sobre a previsão.





Confira no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, as condições de tempo e temperatura para este sábado:

Confira cidades em risco

Para este sábado (23), o Inmet prevê risco principalmente para as 58 cidades de MS listadas a seguir. A relação de municípios em risco pode mudar, já que a previsão é de tempestade durante todo o fim de semana. Amambai

Anastácio

Anaurilândia

Angélica

Antônio João

Aquidauana

Aral Moreira

Bataguassu

Batayporã

Bela Vista

Bodoquena

Bonito

Caarapó

Campo Grande

Caracol

Corguinho

Coronel Sapucaia

Corumbá

Deodápolis

Dois Irmãos do Buriti

Douradina

Dourados

Eldorado

Fátima do Sul

Glória de Dourados

Guia Lopes da Laguna

Iguatemi

Itaporã

Itaquiraí

Ivinhema

Japorã

Jaraguari

Jardim

Jateí

Juti

Ladário

Laguna Carapã

Maracaju

Miranda

Mundo Novo

Naviraí

Nioaque

Nova Alvorada do Sul

Nova Andradina

Novo Horizonte do Sul

Paranhos

Ponta Porã

Porto Murtinho

Ribas do Rio Pardo

Rio Brilhante

Rochedo

Santa Rita do Pardo

Sete Quedas

Sidrolândia

Tacuru

Taquarussu

Terenos

Vicentina





Por Ana Oshiro