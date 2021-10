HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (23)

Áries - 21/03 a 20/04





A partir de hoje, o Sol iluminará mudanças e intensificará a vida íntima. Comunicações estarão abertas neste sábado que será movimentado na vida social e no amor. Esclareça dúvidas com conversas francas e as perguntas certas. Amizades experientes darão boas dicas. Aproveite também para circular nas redes, pesquisar informações e aprender algo novo.





Touro - 21/04 a 2/05





Resolva assuntos financeiros, programe pagamentos, faça compras e planeje o futuro. A busca de maior estabilidade jogará o foco no trabalho. A partir de hoje, o Sol iluminará sua área de relacionamentos. Bom para se posicionar com clareza e melhorar a qualidade das relações. Casamento e associações serão beneficiados nesta fase. Aprenda com novas referências.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Saúde, trabalho e cotidiano ganharão novas soluções e maior equilíbrio, a partir de hoje. Estabeleça uma rotina saudável e ganhe vitalidade. Aproveite o sábado com Lua em seu signo para se cuidar com carinho e investir na imagem. Emoções estarão à flor da pele. Receba palavras motivadoras. Planeje uma viagem a dois com antecedência e sonhe com o futuro.





Câncer - 21/06 a 21/07





Relaxe, converse com a família, organize suas coisas e visualize as mudanças desejadas. O sábado será preguiçoso. Durma mais, sonhe com o futuro e cultive a paz de espírito. Bom para aumentar a sintonia com a espiritualidade e a natureza. Dê um tempo nas preocupações de trabalho e invista no seu equilíbrio e bem-estar. O Sol iluminará os assuntos do coração.





Leão - 22/07 a 22/08





Passado e vida familiar serão iluminados pelo Sol, a partir de hoje. Aproveite para resolver assuntos da casa ou de moradia, organizar seus espaços e investir em mais conforto. Bases afetivas ficarão fortes. Clima carinhoso nas conversas de hoje com amigos. As comunicações estarão aceleradas. Bom também para ampliar amizades nas redes. Amor com entendimento.





Virgem - 23/08 a 22/09





Futuro atraente com novos planos e projeção na carreira manterão o astral em alta, mesmo se precisar trabalhar neste sábado. Visualize onde quer chegar e determine metas. Perspectivas de crescimento financeiro aliviarão angústias do aumento de despesas. A partir de hoje, Sol iluminará as comunicações e aquecerá estudos. Pesquise informações de cursos e custos.





Libra - 23/09 a 22/10





Com Sol na sua área do dinheiro a partir de hoje, investimentos ficarão mais claros. Conte com boas estratégias para administrar seu patrimônio e posses. Você terá mais sorte. Nova relação ou notícias de alguém especial de longe inspirarão planos de viagem e estudos. Pense positivo e construa relações de confiança. Planos de estabilidade e palavras sensíveis favorecerão o amor.





Escorpião - 23/10 a 21/11





A entrada do Sol em seu signo inaugurará novo ciclo de vida. Espere por maior vitalidade, brilho e clareza sobre o projeto de vida. Conversas num tom mais profundo com a família determinarão mudanças e novos planos. Prefira a privacidade neste sábado, mergulhe nos sentimentos e encontre o poder de suas raízes. Você obterá respostas íntimas e existenciais.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Começará hoje um período de fechamento de ciclo que irá até seu aniversário. Bom para fazer um balanço dos últimos tempos, avaliar ganhos e perdas, expandir a consciência e aprender com o que foi vivido. Sensibilidade amplificada trará mais emoção no amor, neste sábado. Embarque num clima romântico e expresse seu carinho. Novas relações também chegarão.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





O prazer das pequenas coisas rotineiras dará sabor ao sábado. Cuide da saúde, da alimentação e do seu dinheiro. Trabalho e finanças serão temas das conversas com o par. A partir de hoje, o Sol iluminará a vida social e atividades em grupo. Explore um ambiente diferente, fale com amigos e marque presença nas redes. Determine metas profissionais e planos de longo prazo.





Aquário - 21/01 a 19/02





A partir de hoje, o Sol iluminará o futuro, a missão no mundo e a carreira, inaugurando uma fase de sucesso e de maior realização profissional. Espere por maior reconhecimento e visibilidade nos próximos trinta dias. Ajudas humanitárias e envolvimento com projetos sociais darão satisfação. Abrace causas relevantes. Amor com mais paixão neste sábado, crie projetos a dois.





Peixes - 20/02 a 20/03





Aberta a temporada de viagens e de aventuras. A partir de hoje, o Sol alargará os horizontes e desenhará cenário positivo para o futuro. Fase de otimismo e fé. Explore conhecimentos milenares e culturas diferentes. O sábado será gostoso em família. Bom para ficar em casa e curtir momentos carinhosos reconfortantes, conversas íntimas e sonhar com o futuro a dois.









Por: ROSA DI MAULO









