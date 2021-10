MS se prepara para fim de semana com tempestades severas e possibilidade de granizo

Entre sábado (23) e domingo (24), há chance de temporais com ventos fortes (devendo superar 100Km/h em áreas isoladas), chuvas intensas, trovoadas e possibilidade de queda de granizo.

Campo Grande ©FRANCISCO BRITTO

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), após a ocorrência da tempestade de areia e vendaval que causou estragos no estado do Mato Grosso do Sul, a previsão é de novos temporais para este final de semana.





Entre sábado (23) e domingo (24), há chance de temporais com ventos fortes (devendo superar 100Km/h em áreas isoladas), chuvas intensas (acima de 30 mm/h e cerca de 100 mm/24h), trovoadas e possibilidade de queda de granizo. Diante desta previsão podem acontecer outros fenômenos severos, como: frente de rajadas de ventos causadas por nuvens de tempestades, e não se descarta a ocorrência de tornados, bem como novas tempestades de poeira.





Foi divulgada pelo INMET uma tabela que confirma a previsão do tempo e os Avisos de tempestade para o estado do Mato Grosso do Sul. A tabela foi criada baseada nas informações do supercomputador do Instituto e detalhada pelo 7º Distrito de Meteorologia do INMET, em São Paulo (7ºDISME), responsável pelo monitoramento nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.





A tabela garante que a população tenha um respaldo e mantenha-se em segurança. As informações indicam ventos pré-frontais no Mato Grosso do Sul pela manhã e tarde do sábado (23) em uma ampla área (com rajadas médias de 70 km/h), especialmente no sul, oeste e centro do estado, seguidas de chuvas intensas e trovoadas. Em Campo Grande-MS, as rajadas de vento devem começar no início da tarde de sábado.





No início da noite de sábado (23) uma frente fria avançará, o que pode causar rajadas de ventos e as tempestades intensas afetando a região entre Ponta Porã e Sete Quedas e se propagará rumo ao norte do estado; o fenômeno atinge Corumbá e Dourados, ainda na mesma noite e na madrugada a capital, Campo Grande, também será atingida; prosseguindo então para o norte e nordeste do Mato Grosso do Sul antes do amanhecer do domingo (24).





Veja a NOTA completa AQUI.





O INMET esclarece que a tabela inicial do 21/10/2021 e divulgada em alguns meios de comunicação do estado, foi elaborada para um usuário em específico.





redes sociais. O Instituto informa à sociedade sobre a previsão de tempo severo não por meio de tabelas, mas por meio de Avisos Meteorológicos que, nos casos de tempestades, são emitidos com 24h a 48h de antecedência. Além dos Avisos de eventos meteorológicos severos, diariamente é elaborada a previsão de tempo para os próximos cinco dias para todos os municípios do Brasil. A previsão de tempo e os Avisos Meteorológicos são divulgados em nossa página oficial portal.inmet.gov.br , em nosso aplicativo





O Inmet está à disposição da sociedade para a divulgação de informações meteorológicas oficiais.





Fonte: INMET

Por: Maísa Pereira de Souza





***