Pai e filho são encontrados amordaçados em casa no Nova Lima

Bandidos fugiram da residência com os celulares das vítimas e uma caminhonete F-4000

Caminhonete F-4000 foi recuperada no Jardim Presidente ©Kísie Ainoã

Em mais um assalto com reféns em menos de 10 dias em Campo Grande, pai e filho foram encontrados amordaçados e amarrados dentro de casa, na tarde de hoje (26), na Rua Zulmira Borba, no Bairro Nova Lima – região norte da Capital. Policiais do Batalhão de Choque foram chamados para atender a ocorrência.





O site Campo Grande News apurou que os bandidos fugiram da residência com os celulares das vítimas e uma caminhonete F-4000 que pertence à família. O veículo foi localizado depois, abandonado em rua do Jardim Presidente, bairro próximo ao Nova Lima, e passará por perícia antes de ser encaminhado à Defurv (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos).





Outro caso - No dia 18 deste mês, segunda-feira passada, militares do Batalhão de Choque e Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) foram acionados para resgatar duas mulheres – uma idosa e a cuidadora dela – que foram feitas reféns, no Bairro Coopharádio, sudeste da Capital.





Dupla que entrou na casa tinha a intenção de roubar a residência. Vizinhos que testemunhas a invasão chamaram a PM (Polícia Militar) e viatura chegou rapidamente ao endereço. Acuados, os assaltantes se trancaram com as mulheres em um dos cômodos da casa.





A dupla exigia a presença da imprensa para se entregar. A operação teve cinegrafistas de duas emissoras de TV da Capital "convocados" para “salvar” a vida das mulheres durante as negociações, que levaram menos de 30 minutos. Um dos criminosos foi preso com arma municiada. Houve disparos, mas nenhum ferido.





Por Anahi Zurutuza e Ana Beatriz Rodrigues