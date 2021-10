Associação Comercial oferece 105 vagas para curso de qualificação profissional

Curso é gratuito e será dividido em duas turmas com aulas dos dias 3 a 9 de novembro

Sede da ACICG, no Centro de Campo Grande ©Marcos Maluf

A ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande) abriu as inscrições para o curso Abre Vagas. Ao todo, são 105 vagas para preparar pessoas que estão fora do mercado de trabalho com objetivo de atender a demanda de mão de obra temporária para as vendas de final de ano.





O curso será realizado em dois horários, entre os dias 3 a 9 de novembro. Para a turma matutina, as aulas são das 8h às 12h, na sede da ACICG, localizada na Rua 15 de Novembro, 390, Centro. Já para quem optar pelo horário noturno, as aulas são das 19h às 21h30, no Instituto Guataverá, na Rua Indianápolis, 2192, Jardim Noroeste.





As inscrições podem ser feitas de duas formas. Para as vagas matutinas, o cadastro é feito online clicando aqui e para a turma noturna, a reserva da vaga deve ser feita presencialmente no Instituto Guataverá.





No curso, serão ensinadas técnicas de marketing pessoal, instruções de como elaborar o currículo, relacionamento intra e interpessoal, maneiras de atender com excelência e as técnicas de vendas, além da importância do trabalho em equipe.





“O curso é voltado a quem não está trabalhando no momento, mas deseja uma recolocação. Também é oportunidade ideal para quem está em busca do primeiro emprego e não possui nenhuma qualificação ou experiência”, destacou Moacir Pereira Júnior, gestor da Escola de Varejo da ACICG e coordenador da ação.





Ao final da capacitação, os currículos dos participantes ficam disponíveis para empresários associados da ACICG. Para mais informações, basta entrar em contato pelos telefones (67) 3312-5058 ou 98405-4600.





Por: Ana Paula Chuva