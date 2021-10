Na Presidência da Câmara, vereador Delei entrega Moção a Policiais Ambientais por socorro a Jovem em convulsão

O vereador e 1º secretário da Câmara Municipal de Campo Grande, Delei Pinheiro (PSD), acompanhado do Presidente da Casa de Leis, vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), entregaram nesta quinta-feira (07), quatro Moções de Congratulações à equipe da Polícia Ambiental que socorreu um jovem em convulsão e que graças aos primeiros socorros sobreviveu a grave crise. O caso ganhou repercussão por ser um dia atípico para os policiais ambientais, a equipe de PMs estava visitando a obra do Hospital veterinário de Animais Silvestres do CRAS, quando o foram chamados para socorrer o jovem que estava convulsionando.





“Essa Moção é um reconhecimento do Poder Legislativo Municipal a pessoas que se destacam na sociedade campo-grandense. No caso do ato de bravura de vocês, a honraria foi aprovada por unanimidade por todos os vereadores da Casa”, destacou o presidente ao parabenizar os policiais. Os vereadores Sandro Benites e Silvio Pitu também acompanharam a entrega da Moção.





Foram homenageados o Subtenente da PM - Sebastião Nogueira da Silva, Cabo da PM - Ronivaldo Fernandes Palermo e o Soldado da PM - Aruã Giareta Montovani. Eles relataram que diante da gravidade do caso, resolveram levar o jovem para uma unidade de saúde onde foram informados que os primeiros socorros foram decisivos para sobrevivência do rapaz.





O vereador Delei Pinheiro (PSD), afirmou que “o trabalho de primeiros socorros da equipe foi essencial e o pronto atendimento da equipe que não mediu esforços para salvar a vida do jovem que estava convulsionando. Parabéns pela atitude de todos vocês, precisamos de pessoas que cuidam, zelam e ajudam o próximo. Seja em qualquer situação”, parabenizou o vereador Delei.





Por: JANAÍNA GASPAR