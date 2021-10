Morador 'perde a cabeça', quebra carro estacionado em frente à garagem dele e deixa bilhete: 'Chama a polícia'

Ele assinou termo circunstanciado de ocorrência e irá responder pelo crime de dano. Caso aconteceu em Ribas do Rio Pardo (MS).

Veículo com para-brisa danificado, em Ribas do Rio Pardo — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Um morador de Ribas do Rio Pardo, distante 97 quilômetros de Campo Grande, teve um ataque de fúria na noite da última terça-feira (05), quebrou um carro que estava em frente à casa dele e agora irá responder pelo crime de dano.





De acordo com a Polícia Civil, com uma enxada, o homem de 45 anos quebrou o para-brisa de um carro que estava estacionado em frente à garagem da casa dele e ainda deixou no veículo um bilhete escrito: "Chama a polícia".





A Polícia Militar foi chamada e o suspeito levado à delegacia de Polícia Civil. Segundo do delegado João Reis Belo, o homem foi autuado pelo crime de dano. "Pela pena prevista é considerado delito de menor potencial ofensivo (Lei 9.099/95) e vai para o Juizado Especial Criminal. O autor assina termo de compromisso de comparecer em juízo e é liberado", explica.





Havia denúncias de que ele estaria com uma arma de fogo, porém, nenhum armamento foi localizado. Somente a enxada foi encontrada e apreendida.





À polícia, o suspeito disse ter "ficado irritado" com o dono do carro, porque vários veículos ficam estacionados em frente à casa dele, então "perdeu a cabeça", pegou a enxada e danificou o automóvel.

Enxadão usado para danificar o carro foi apreendida — Foto: Polícia Civil/Divulgação