CAPITAL| Prefeitura abre processo seletivo com 440 vagas e salários de até R$ 1,4 mil

As oportunidades são para motorista, educador social e cuidador social

Fachada de Campo Grande ©DIVULGAÇÃO

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado para os cargos de motorista, educador social e cuidador social, da prefeitura de Campo Grande. Ao todo, os cargos somam 440 vagas com inscrições gratuitas.





http://www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo/ O candidato pode se inscrever somente pela Internet no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Campo Grande .





As inscrições devem ser realizadas nos dias 28 e 29 de outubro, observando o horário oficial do Estado de Mato Grosso do Sul. Antes de realizar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para participação no Processo Seletivo Simplificado.





Os candidatos classificados irão atuar no regime de contratação emergencial em caráter temporário e serão convocados para atuar em setores específicos da Prefeitura.





Requisitos





As condições e requisitos exigidos para desempenhar as funções de Cuidador Social e Educador Social são Ensino Médio Completo e experiência profissional na área. Para o cargo de Cuidador Social são 200 vagas com salário de R$ 1,4 mil. Já para o de Educador Social são 140 vagas e o salário é de R$ 1,2 mil.





Para o cargo de motorista é exigido Ensino Fundamental Completo, Carteira Nacional de Habilitação categoria B ou superior, não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os doze últimos meses, além de não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir decorrente de crime de trânsito. Ao todo são 100 vagas e o salário é de R$ 1,4 mil.





A jornada de trabalho semanal será de 40 horas para todos os cargos. As atribuições de cada função podem ser conferidas no endereço eletrônico www.campogrande.ms.gov.br/diogrande





Para mais informações sobre como se inscrever no Processo Seletivo, o candidato poderá seguir o passo a passo acessando o endereço eletrônico: http://www.campogrande.ms.gov.br/seges/como-se-inscrever/ . O quantitativo de reserva de vaga para candidato com deficiência será no total de 5%.





Por: Ranziel Oliveira





***