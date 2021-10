Mega-Sena, concurso 2.422: ninguém acerta as seis dezenas e prêmio vai a R$ 33 milhões

Quina teve 110 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 26.323,93

©FRANCISCO BRITTO

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.422 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (23) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O prêmio acumulou. Para o próximo sorteio, na quarta-feira (27), o valor previsto é de R$ 33 milhões.