Senador Nelsinho Trad discursa em encontro regional do PSD no Rio de Janeiro

Como presidente regional em MS, o parlamentar destaca a participação do estado pantaneiro no cenário político nacional

O presidente regional do PSD em Mato Grosso do Sul, senador Nelsinho Trad (líder do PSD no Senado Federal), participou, neste sábado, do encontro regional da legenda no Rio de Janeiro e destacou a participação de representantes do estado pantaneiro no cenário nacional da política. “O meu estado de Mato Grosso do Sul está aqui representado pelo Gatti (Robison Gatti – secretário do município de Campo Grande), Lacerda (Antônio Cézar Lacerda – presidente municipal do PSD), pelo Eduardo (Eduardo Costa – secretário do município de Campo Grande) e Tetê (Tetê Trad – presidente do PSD Mulher/MS) para mostrar que, no Pantanal, estamos atentos a transformações do Brasil”, discursou o senador Nelsinho Trad.

Para o presidente regional do PSD/MS, o partido mostrou a sua força e apresentou uma nova filiação, a do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que deverá ocorrer quarta-feira, no Memorial Juscelino Kubitschek, representando uma figura pública que transformou o país, fez 50 anos em cinco. “Ele tinha uma frase que vou replicar, que muito representa a figura desse grande líder. A humildade é a marca da grandeza, sobretudo quando se tem um objetivo maior”, enfatizou o senador Nelsinho Trad, exaltando que “uma vitória só é perfeita quando sagrada. Viva o PSD!”





O evento reuniu representantes do PSD de todos os estados brasileiros. Na ocasião, o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, enfatizou que haverá candidatos ao governo na maioria deles. Também destacou sobre a gestão do senador Nelsinho Trad, por oito anos, como prefeito de Campo Grande e, agora, de seu irmão, o prefeito Marquinhos Trad. Kassab agradeceu pela vinda de todos os representantes do PSD de MS. Para o senador Nelsinho Trad, o encontro foi um exemplo a ser seguido por todos os correligionários. “Rio de Janeiro está fazendo história recebendo a cada um de nós. Vai caber, a cada um de nós, replicar esse evento feito pelo prefeito Eduardo Paes (PSD)”, discursou o senador Nelsinho Trad.​





