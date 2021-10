Previsão é de chuva expressiva para este domingo em Mato Grosso do Sul

Neste domingo (24) a frente fria que avança pela Região Sul, chega ao Centro-Oeste e provoca chuvas intensas e tempestade já durante a manhã em todo o Mato Grosso do Sul.





No decorrer da tarde, as instabilidades se espalham para as demais áreas do Estado e há previsão de pancadas isoladas que podem ocorrer na forma de tempestades em algumas áreas, especialmente no nordeste do Estado.

©FRANCISCO BRITTO

Para Capital, a previsão é de muitas nuvens no céu com pancadas de chuva, por vezes forte, com trovoadas isoladas e temperatura máxima de 27ºC. Em Nova Andradina e Naviraí, a máxima será de 24ºC, em Bela Vista 25ºC, em Nova Alvorada do Sul, Dourados e Rio Brilhante 26ºC, em Ponta Porã e Chapadão do Sul 27ºC, em Ladário 28ºC, em São Gabriel do Oeste, Água Clara e Paranaíba 29ºC, em Coxim, Selvíria e Três Lagoas 30ºC, em Sonora 31ºC e Corumbá 34ºC.





Durante a madrugada foi registrada chuva de granizo na região da Avenida Eduardo Elias Zahran e no Nova Lima, bairro localizado no norte da cidade, na saída para Cuiabá. No Jardim Anache e Campo Nobre, a chuva também chegou forte e assustou os moradores.

No Bairro Beija-Flor, uma árvore caiu sobre a fiação e deixou a população sem energia por mais de 5 horas. Na Rua Peruíbe, no Bairro Moreninha I, também houve registro de queda de árvore em via pública danificando a fiação. No interior do Estado, ontem à tarde, houve chuva de pedras que destruiu telhados de várias casas na zona rural de Iguatemi. O aviso de tempestade para todo o Mato Grosso do Sul termina ao meio-dia de hoje (24).





O ar seco e frio da massa de ar frio passa a atuar no Estado a partir da tarde, amenizando as temperaturas que podem ficar abaixo de 30°C durante a tarde.





Confira no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, as condições de tempo e temperatura para este domingo.