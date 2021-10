Festival da Carne do MS começa nesta sexta-feira (8)

Com entrada gratuita, as carnes poderão ser degustadas e os pratos vão custar de R$ 20 a R$ 30

O Festival da Carne do MS começa nesta sexta-feira, dia 8, e celebra uma das principais iguarias do estado: a carne sul-mato-grossense. O evento acontece de hoje até dia 10, na Esplanada Ferroviária, e antecipa as comemorações do aniversário da divisão de MS. A entrada é gratuita e quem for até o local vai degustar carne assada pelos melhores churrasqueiros do Brasil.





Brunão BBQ, curador do evento, adiantou que além de diversos tipos de carne, quem visitar a Esplanada Ferroviária nesses dias poderá saboreá-las a preços acessíveis. Os valores dos pratos serão entre 20 e 30 reais. “Vamos ter costela no fogo de chão com creminho de mandioca, vai ter chorizo, que é um dos cortes do contra-filé, com creme de espinafre, vai ter picanha com beterraba grelhada com creme de queijo e chimichurri. Inclusive quem vai fazer esse prato é o João Terçariol, é o único assador que vem de Araçatuba. Teremos o assado em tiras com legumes, linguiça de búfala”, enumera.





O evento espera receber por dia 700 visitantes. Esta noite a abertura acontece às 18 horas e deve contar com a presença de diversas autoridades. A programação, além das carnes, conta com palestras técnicas e música. “Eu ouvi que os goianos estavam querendo colocar a carne de Goiás com melhor qualidade que a do MS. Numa reunião na Sectur expus essa questão e foi daí que surgiu a ideia do Festival da Carne”, conta Márcia Marinho, do Beber e Comer MS, consultora de marketing, cultura e gastronomia, responsável pelo evento.





Mato Grosso do Sul é o terceiro maior produtor de gado e quinto maior exportador de carnes do país, conforme a Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul - Famasul, e conta com um rebanho bovino de 19 milhões de cabeças. “Mais que quantidade, a qualidade da carne nos garante um churrasco de qualidade”, explica a organizadora do evento.





O evento é uma realização de Beber e Comer e Campo Grande Destination, com o patrocínio da Rotele, 067 Vinhos, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de MS (Senar/MS), Hambugreria, Steak Store / VPJ, Vermelho Beef, Boi de Capim, Faroka, La Parrilla, Distribuidora Raiz, Bella Bufalla, Boibras e Poro Food. O evento conta com o apoio do Governo de MS por meio da Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) e da FundTur (Fundação de Turismo), da Prefeitura de Campo Grande, através da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande), Sebrae/MS e Embrapa.





Informações: festivaldacarnedoms.com.br , siga @festivaldacarnedoms ou entre em contato pelo telefone (67) 9 9640-1249 (Márcia Marinho).













