Deputado Zé Teixeira intercedeu por obra em escola de Costa Rica

Governo do MS anunciou, por meio de publicação no Diário Oficial nº 10.645, que realizará a obra na Escola Estadual José Ferreira da Costa.

Em novembro de 2019, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) apresentou indicação solicitando reforma geral dos prédios das Escolas Estaduais Santos Dumont e José Ferreira da Costa, em Costa Rica.





Na época, o democrata justificou que um ambiente inadequado, degradado, não oferece comodidade e o desconforto dificulta o aprendizado, impossibilitando um aproveitamento educacional satisfatório. “Por este motivo pedi apoio do Governo do Estado para reforma nas referidas unidades escolares”, disse o parlamentar.





Atendendo ao pleito de Zé Teixeira, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria Estadual de Educação, informou o Aviso de Lançamento de Licitação, fase Tomada de Preços, para reforma geral da Escola Estadual José Ferreira da Costa, conforme consta no Diário Oficial nº 10.645.





Para Zé Teixeira, esta obra é o início de um novo tempo no setor da educação de Costa Rica. “A reforma geral da referida escola proporcionará um local adequado e moderno aos alunos, professores e servidores administrativos, promovendo um ensino de qualidade a todos. É o resultado do nosso compromisso com a educação de Costa Rica”, finaliza o democrata.





Por Gustavo Nunes