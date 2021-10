Deputado Gerson Claro participa da entrega de equipamentos e unidade de reciclagem em Costa Rica

Representando a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Gerson Claro (Progressistas) participou hoje (13) da inauguração da Unidade de Triagem e Reciclagem de Costa Rica, dentro do programa “Lixão Zero”, além da entrega de maquinários e equipamentos.





A cidade faz parte do seleto grupo contemplado com recursos para melhorar a gestão de resíduos sólidos, a partir de um edital público disponibilizado pelo governo Federal. O convênio complementa o orçamento municipal para financiar a compra de equipamentos e materiais para a melhoria do tratamento do lixo.





A iniciativa faz parte da Agenda Nacional de Qualidade Ambiental Urbana, política pública lançada pelo Ministério do Meio Ambiente em 2019, e do “Programa Nacional Lixão Zero”.





Junto com o prefeito Delegado Cléverson, o titular da Semagro (Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Jaime Verruck, o diretor-presidente do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), André Borges, e o secretário de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, André Luiz França, Gerson esteve na Usina de Triagem/Aterro Sanitário, na rodovia MS-316, para a entrega de oito veículos.





O município recebeu um caminhão compactador, um caminhão basculante, um caminhão gaiola, um caminhão pipa, um rolo compactador, uma pá carregadeira, um trator de esteira e uma pá carregadeira compacta (Bobcat).





Costa Rica também foi contemplado com dez equipamentos para central de triagem, sendo uma moega para recepção, um triturador de vidros, duas prensas hidráulicas verticais, uma prensa hidráulica horizontal, um triturador de orgânicos, um empilhadeira elétrica, duas esteiras transportadoras e uma esteira de elevação.





O investimento total é de R$ 4.018.059,09, sendo R$ 3.857.860,28 de repasse do Governo Federal e o restante de recursos próprios.





Durante a cerimônia, Gerson Claro defendeu a educação ambiental como saída para o problema do lixo no Estado e no País.





“O dia que nós construirmos uma educação ambiental, e esse trabalho for feito em casa, vamos diminuir esse problema. O investimento precisa ser feito em educação, porque estamos vivendo um momento de crise hídrica, problema de energia, do fogo no Pantanal, e muitas outras questões. Muitas pessoas não percebem a quantidade de lixo que produzem, e quando isso é contabilizado por ano, são montanhas”, observou.





O parlamentar finalizou acrescentando que apenas a educação muda as pessoas e que elas, por sua vez, têm o poder de transformar o local em que vivem.





“Só conseguiremos alterar esse sistema, transformar para melhor o nosso meio ambiente, com formação adequada”, disse.





Por: Fernanda Fortuna