TRÊS LAGOAS| Cadastro Habitacional do Município será fechado na sexta-feira (15)

O Novo Cadastro Habitacional de Três Lagoas que teve inscrição aberta no dia 14 de setembro será fechado na próxima sexta-feira (15). Até o momento, foram contabilizadas cerca de 10 mil inscrições que, após a etapa de análise que verificará concordância com as regras estabelecidas, podem integrar o Plano Local de Habitação e Interesse Social (PLHIS) que terá vigência de 10 anos (2022 até 2032).





A diretora de Planejamento e Controle Urbano, Juliana Petek, enfatiza que “a leitura do manual para o preenchimento do Cadastro é imprescindível, pois nele está a descrição e o passo a passo de como fazer o preenchimento. Neste sentido, estamos com muitos cadastros com preenchimento precário de informação, informações incompletas e/ou erradas”.





VALIDAÇÃO





Após finalização do prazo de abertura do Cadastro Habitacional, previsto para o dia 15 de outubro de 2021, todos os inscritos terão os seus dados revisados e, com isso, será dada validação ou não para que a pessoa siga no processo de seleção. “Para participar, há diversas regras e exigência, mesmo que a pessoa realize o cadastro ela pode não se enquadrar e o seu cadastro ser desconsiderado”, explicou Petek.





IMPORTANTE DESTACAR





O cadastramento habitacional realizado pelo Cidadão não é garantia de contemplação em Programa Habitacional, pois passará por validação e seleção das informações junto ao Departamento de Habitação, bem como em conformidade com as condições e critérios estabelecidos nos programas específicos oferecidos e regulamentados pelo Município de Três Lagoas.





COMO SE CADASTRAR





O acesso é bem fácil e pode ser pelo computador ou pelo smartphone, basta o interessado acessar www.treslagoas.ms.gov.br e clicar no banner do Plano Local de Habitação e Interesse Social (PLHIS) que está em destaque logo no início do site ou acessar diretamente o link www.treslagoas.ms.gov.br/habitacao e seguir as orientações que constam na página.





As etapas seguintes acontecerão após o encerramento do cadastramento online. A equipe realizará a triagem interna das informações com validação da apresentação de documentação física pelo mutuário e, na sequência, ocorrerá a compilação e análise de perfil do banco de dados e divulgação de demanda manifesta, além da incorporação dos dados no novo PLHIS e organização das audiências públicas de validação do instrumento junto à população.





ATENDIMENTO PRESENCIAL E POR TELEFONE





Vale lembrar que o atendimento do Departamento de Habitação seja pessoalmente ou via telefone fixo/celular, funciona somente de segunda a sexta-feira das 07 às 17hs. Finais de semana e feriados não há atendimento presencial, apenas cadastramento online pela página específica.





ASSECOM