Depois do feriadão, confira o que continua fechado nesta semana em Campo Grande

Escolas adotaram 'Semana do Saco Cheio' e não abrem as portas

O feriadão prolongado chegou ao fim e o dia começou com ‘clima’ de segunda-feira: ruas movimentadas e trabalhadores voltando à rotina. Contudo, nem tudo voltou a funcionar: escolas continuam com portas fechadas e delegacia só retoma atendimento na semana que vem.





De maneira geral, os serviços já voltaram ao atendimento em horário normal em Campo Grande: lojas, shoppings, bancos, lotéricas e Correios já estão a todo vapor. Os órgãos públicos, tanto estaduais como os municipais, também já retomaram atendimento na cidade.

Afinal, o que ainda continua fechado?





Escolas municipais





Os profissionais da educação ganharam um dia extra de folga nesta semana. Mesmo após o feriado prolongado, os profissionais continuam de folga. Isso acontece porque o Dia do Professor, comemorado em 15 de outubro, foi antecipado para esta quarta-feira(13).





Neste restinho de semana, a Semed (Secretaria Municipal de Educação) mantém atendimento, mas as escolas continuam fechadas. Todas as escolas da Reme (Rede Municipal de Ensino) seguem o calendário escolar e por isso não há aulas. A semana sem aulas já estava prevista e faz parte da programação pedagógica das escolas. As aulas serão retomadas na segunda (18).





Escolas estaduais





As escolas da rede estadual também continuam com as portas fechadas. Com os feriados da Criação do Estado, de Nossa Senhora Aparecida e o Dia do Professor, as escolas emendaram a semana toda de folga, a famosa 'Semana do Saco Cheio'. As atividades retornam na segunda-feira (18).





Delegacias





No geral, as delegacias estão funcionando normalmente. Por prestarem um serviço essencial à população, as Depacs (Delegacias de Pronto Atendimento Comunitário) atendem 24 horas por dia. Entretanto, a 6ª Delegacia da Polícia Civil de Campo Grande está passando por uma reforma em toda a sua estrutura. Nesta fase da obra, estão sendo trocados os pisos e revestimentos das salas de atendimento e de registro de Boletins de Ocorrência.





Por conta da reforma, o atendimento foi suspenso entre esta quarta (13) e sexta-feira (15). Conforme a Polícia Civil, o atendimento será retomado na segunda (18). “Durante este período, os moradores da região do bairro Tijuca podem se dirigir às Depacs, tanto a Centro quanto a Cepol”.





