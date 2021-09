TRÊS LAGOAS| Em Campo Grande, Prefeito Guerreiro solicita obras de Infraestrutura e reúne-se na Defesa Civil

Cumprindo agendas em órgãos do Governo do Estado, o prefeito Angelo Guerreiro esteve ontem (09), em Campo Grande em busca de obras e serviços para Três Lagoas.





Em visita à Secretaria de Estado de Infraestrutura, o prefeito esteve com o secretário adjunto, Arlei Caravina, solicitando estudos para complementar obras em andamento e apresentou projetos para novos investimentos no setor.

Acompanhado do coordenador municipal de Defesa Civil Welton Alves da Silva (Welton Irmão), participou também de reunião com o coordenador estadual de Defesa Civil, Tenente Coronel Fábio Catarinelli.





O objetivo do encontro foi avaliar projetos de tecnologia de monitoramentos e plataformas de comunicação para implementação em Três Lagoas visando melhorar os serviços de Defesa Civil no Município e atender todos os setores da comunidade.





Entre os assuntos tratados nesta reunião, conforme informou Guerreiro, destacam-se o Plano de Contingência Municipal e o monitoramento dos Planos de Ação e Emergência de barragem e dos setores industriais.





Segundo Welton Irmão a criação dos Núcleo de Defesa Civil – NUDECS, que está em estudos para implantação em Três Lagoas com propósito de uma maior interação entre Defesa Civil e comunidade e a efetivação de cursos de reciclagem para capacitar os voluntários da Defesa Civil do Município, também foram discutidos no encontro.





ASSECOM





