Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio: é preciso cuidar da saúde mental

No dia 10 de setembro, o assunto suicídio entra em pauta de maneira mais intensa, com o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Desde 2014, denominada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina (CFM), a data é utilizada para fazer um alerta à toda a população sobre a gravidade do tema. Para a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), a saúde mental é um pilar importante para o bem-estar. Por isso, o plano de saúde se preocupa constantemente em trazer iniciativas diferenciadas para cuidar dos servidores do estado e seus familiares.





Conforme explica a diretora de Assistência à Saúde da Cassems, Maria Auxiliadora Budib, o descuido com a mente pode trazer consequências para o indivíduo. “A depressão, a ansiedade, a falta do olhar cuidadoso na saúde mental trazem sequelas irreversíveis à família e à sociedade. Por isso, precisamos dar atenção ao tema e estarmos atentos”.





O cenário de pandemia e a necessidade do isolamento social, de acordo com Maria Auxiliadora, fizeram com que as pessoas se sentissem mais solitárias, o que pode ser um indicativo para um quadro de fragilização da saúde mental. “Já tínhamos a preocupação em relação aos cuidados com a mente e, neste momento, a pandemia trouxe novas dores emocionais para as pessoas. A transformação no modo de se viver impactou fortemente a sociedade”.





Embora o período mais intenso da pandemia já tenha passado, o coronavírus ainda é um problema na sociedade. A diretora de Assistência à Saúde da Cassems salienta que as mudanças na rotina e o medo constante de adquirir a Covid-19 contribuem para uma piora na saúde mental. “As regras de isolamento social e o desestímulo ao contato físico afetam o modo de vida das famílias e traz a solidão para mais perto de cada um de nós”.





De acordo com coordenadora de Psicologia da Cassems, Cláudia Szukala, a Caixa dos Servidores está sempre atenta a questão da saúde mental. “Temos esse olhar cuidadoso com a saúde da mente há muito tempo. Agora, com a pandemia, tivemos que intensificar essas ações. As situações de isolamento, incertezas, medos e tristezas estão mais constantes na pandemia. Então, é necessário retomar essa assistência com mais iniciativas, que alcancem todos os beneficiários”.





Cuidados com a saúde mental em tempos de pandemia





A Cassems desenvolveu várias ferramentas e ações para atenuar o sofrimento das pessoas que estão passando por esse momento delicado. No início de maio, a Caixa dos Servidores lançou um serviço de acolhimento psicológico, via telefone, para os seus beneficiários e colaboradores de todo o estado.





Cuidar, acolher e humanizar são verbos que fazem parte do dia-a-dia da diretoria e dos colaboradores da Cassems. Com a adoção do protocolo “Visita 0”, que restringe as visitas aos pacientes internados por Covid-19 no Hospital Cassems de Campo Grande, a Caixa dos Servidores lançou ações que visam amenizar o distanciamento entre o paciente e seus familiares, além de oferecer todas as informações sobre o internado.





O “Robô Ipê” é uma ferramenta de televisita que auxilia os familiares de pacientes com Covid-19 internados, onde, por meio de vídeo, eles podem conversar com o ente internado. As famílias também recebem boletins médicos diários via e-mail. Com esse recurso, pioneiro em Mato Grosso do Sul, os familiares podem agendar um horário definido com a equipe técnica. No ápice da pandemia, a Cassems ergueu a estrutura do “Espaço Acolher”, composta por dois containers e montada no estacionamento do Hospital de Campo Grande, feita exclusivamente para receber os familiares de pacientes internados.





ASSECOM