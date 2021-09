TRÊS LAGOAS| Campanha de Multivacinação Rural registra menor quantidade de pessoas e animais imunizados dos últimos anos no Município

Entre os dias 28 de agosto e 03 de setembro deste ano, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio do Centro de Controle de Zoonoses e Setor de Imunização, realizou a Campanha de Multivacinação Rural 2021.





As equipes de saúde percorreram toda a extensão rural pertencente à Três Lagoas, incluindo assentamentos, Distritos de Arapuá, Garcias e Vera Cruz, para imunizar moradores dessas áreas contra diversas doenças e animais contra a raiva.





Atendendo as mesmas regiões e até mesmo ampliando alguns pontos, a procura pelas vacinas foi menor que nos dois últimos anos. O relatório apresentado pela coordenadora do Setor de Imunização, Humberta Azambuja, mostra que 121 pessoas foram vacinadas, num total de 177 doses aplicadas de vacinas em geral (contra todas as doenças imunizadas na Campanha). Em 2019, foram 368 doses aplicadas, dessas 204 pessoas imunizadas.





Em 2020, 258 moradores da zona rural se imunizaram na multivacinação rural. A coordenadora acredita que a baixa procura possa estar relacionada ao fato dos moradores dessas regiões serem os mesmos e por terem participado das campanhas anteriores, atribuem que não tem necessidade de se imunizar novamente ou contra outras doenças.





ANTIRRÁBICA





De acordo com o médico veterinário do CCZ, Everton Ottoni, nesta campanha foram vacinados 347 animais, sendo 51 gatos e 296 cães, um número bem inferior em relação às campanhas anteriores.





“Tivemos pontos em que a procura foi zero, tanto humana, quanto animal. Outros lugares também tiveram baixa adesão das pessoas e isto nos preocupa, porque caso não haja participação, estes pontos podem ser extintos”, explicou.





Em 2020, foram vacinados 315 cães e 81 felinos, um total de 396 animais. Em 2019, foram 480 animais imunizados contra a raiva.





Everton orienta a população da zona rural que participe das campanhas de Multivacinação, criada especialmente para levar os serviços básicos de saúde a regiões mais longes, beneficiando os moradores e diminuindo o risco de doenças na região.

