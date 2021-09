Senador Nelsinho Trad conquista recursos para saúde de Mundo Novo e de Rochedo

Além de R$ 12 milhões para saúde de MS, o parlamentar conseguiu a liberação de R$ 600 mil para dois municípios

senador Nelsinho Trad (PSD/MS)

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) conquistou, como coordenador da bancada federal, o pagamento de R$ 12 milhões do Ministério da Saúde para o Governo de Mato Grosso do Sul. O parlamentar também garantiu a liberação de R$ 600 mil, de suas emendas individuais, sendo R$ 300 mil para saúde de Mundo Novo e R$ 300 mil para Rochedo.





Os recursos liberados são para o incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Primária à Saúde para cumprimento de metas. Por lei, esses valores não podem ser usados para pagamento de servidores inativos, gratificação de comissionados, pagamento de consultorias, aquisição e reforma de imóveis não destinados à saúde pública e os recursos não poderão substituir as fontes já previstas pelo orçamento do município.





Em Mundo Novo, o prefeito Valdomiro Sobrino (PSDB) agradeceu o comprometimento do senador Nelsinho Trad com o município. “Vamos agora nos organizar e verificar as principais demandas da saúde e vou comunicar ao senador, estamos muito satisfeitos”, disse o prefeito.





No município de Mundo Novo, o senador já assegurou a liberação de mais de R$ 2 milhões, a maioria foi destinada pela Funasa para obras de saneamento básico.





Já em Rochedo, o senador Nelsinho Trad garantiu, ao todo, R$ 2,9 milhões com o pagamento desses recursos para saúde. Desses valores, R$ 1,9 milhão da Superintendência de Desenvolvimento do Centro Oeste (Sudeco) vai para infraestrutura. “Estamos cumprindo promessa de campanha e levando asfalto ao município”, recordou o senador Nelsinho Trad.​





ASSECOM