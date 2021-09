Senador Nelsinho Trad anuncia pagamento de R$ 12 milhões de recursos federais para Saúde e empenho de R$ 15 milhões para Feira Central de Campo Grande

senador Nelsinho Trad (PSD)

O coordenador da bancada federal de Mato Grosso do Sul, senador Nelsinho Trad (PSD), recebeu ontem o comunicado do Ministério da Saúde que foram liberados R$ 12 milhões, em pagamento para o Governo do Estado, referente à emenda dos parlamentares do Estado, empenhada no começo de julho, para custeio da Assistência à Média e Alta Complexidade (MAC). “Governador Reinaldo Azambuja e secretário Geraldo Rezende, acabamos de receber a notícia vinda do Ministério da Saúde com a certeza de que a bancada federal unida vai ajudar cada vez mais a superar as demandas do nosso Estado”, disse o senador Nelsinho Trad.





De acordo com a assessoria da Secretaria de Estado de Saúde, o governo ainda vai definir o destino desses recursos liberados. Pela Portaria, de número 3.925, de 13 novembro de 1998, os recursos financeiros deverão ser utilizados apenas em despesas de custeio e capital relacionadas entre as responsabilidades definidas para a gestão da atenção básica e coerentes com as diretrizes do Plano Municipal de Saúde. Ainda de acordo com a portaria, fica proibido o pagamento de servidores e a aquisição de medicamentos.





Feira Central de Campo Grande





Em nome da bancada federal, o senador Nelsinho Trad também foi informado de que os recursos na ordem de R$ 15 milhões já foram empenhados pelo Ministério do Turismo para revitalização da Feira Central de Campo Grande. “O empenho já foi feito, agora vamos batalhar pela liberação dos recursos para as obras da feira que já é um dos principais pontos turísticos de Campo Grande”, disse o senador Nelsinho Trad.​





