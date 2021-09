TRÊS LAGOAS| Guerreiro participa de recepção de homenagem à atleta bicampeã mundial Silvânia de Oliveira

Na manhã desta quarta-feira (01), o prefeito Angelo Guerreiro, juntamente com diversas autoridades e imprensa de Três Lagoas, esteve no Aeroporto Municipal “Plínio Alarcom” para recepcionar a bicampeã paralímpica Silvânia de Oliveira Costa.





A atleta conquistou seu segundo título de campeã mundial no último dia 26, nas Paralímpiadas de Tóquio, na prova de salto à distância. Ao desembarcar, Silvânia foi recepcionada pela família e homenageada pelos presentes com aplausos, faixas e presentes.





O prefeito cumprimentou a atleta, entregou a placa de reconhecimento e a parabenizou pela conquista. “Este título é muito mais que um mundial. É a representação de força da mulher brasileira, da superação pela visão limitada e a demonstração de quanto somos ricos em talentos. Três Lagoas está em festa com sua conquista, Silvânia. Obrigado por nos representar”, declarou Guerreiro.

O secretário de Esporte, Juventude e Lazer, Rialino Medeiros, aplaudiu a bicampeã e destacou os avanços do atletismo no Município. “A Silvânia hoje é uma referência e exemplo para as novas gerações, talvez o maior nome feminino do Atletismo de Três Lagoas. Assim como ela treinou, várias meninas das escolinhas da SEJUVEL estão iniciando suas carreiras na pista de corrida da ADEN e se destacando Brasil a fora, como a Ana Laura, Camila Inês e outras. Parabéns, Silvânia, você merece”, disse.





O secretário frisou que em breve receberá a pista de corrida da ADEN receberá melhorias, dando melhores condições de treino, além de buscar parcerias com o Governo do Estado para um novo local de provas.





Na oportunidade, Silvânia teceu agradecimentos a todos e, em especial, ao professor da SEJUVEL, Reynaldo Abrão Camargo, seu primeiro instrutor de atletismo. “Obrigado Professor por acreditar em mim”, disse.





Acompanhada também da família, Silvânia recebeu homenagens no batalhão do Corpo de Bombeiros e, na sequência, percorreu as ruas da Cidade em uma carreata organizada para comemorar a vitória nas Paralímpiadas de Tóquio.

ASSECOM