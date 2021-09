Projeto do deputado Antônio Vaz vai garantir inclusão do estudante com deficiência nas atividades de educação física escolar

deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos)

Pensando na inclusão escolar, o deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos), apresentou na sessão da Assembleia Legislativa desta quarta-feira (15) o Projeto de Lei, que cria a implementação do “Programa Educacional para a Prática de Educação Física Adaptada para Estudantes com Deficiência” no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul.





Conforme o autor da proposição, o programa visa garantir a inclusão do estudante com deficiência nas atividades da educação física escolar, promovendo a capacitação de professores da área de educação física para aplicação deste programa de inclusão social, garantindo também a adequação dos espaços físicos das escolas nos termos da legislação vigente no que tange à acessibilidade.





“A educação física adaptada, contempla uma série de conteúdos relacionados ao desenvolvimento motor e psicomotor de pessoas com necessidades especiais, além de contribuir para a inclusão dessas pessoas em exercícios comuns dentro da disciplina,” explicou Vaz.





ASSECOM