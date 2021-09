ALEMS| Deputados devem votar seis projetos durante a sessão plenária desta quarta-feira (15)

Em primeira discussão, os parlamentares devem votar o Projeto de Lei 239/2021 , que cria o Dia Estadual dos Funcionários Administrativos da Educação Pública do MS, a ser comemorado, anualmente, em 6 de agosto. Ainda em primeira discussão, está pautada a votação do Projeto de Lei 260/2021 , do Poder Executivo, que autoria o Estado a doar, com encargo, imóvel ao município de Fátima do Sul.