Passagem de frente fria traz chuva e ameniza calor em Mato Grosso do Sul

Mudança na circulação de ventos associada a formação de uma frente fria espalhou nebulosidade e trouxe de volta a chuva para grande parte de Mato Grosso do Sul, amenizando as temperaturas em grande parte do Estado.





As condições esperadas para esta quinta-feira (9) são de céu claro a parcialmente nublado, com probabilidade de chuva e tempestades isoladas, principalmente na região sul do Estado. Ventos fortes entre 50-70Km/h são esperados para as regiões sudoeste e pantaneira.





Previsão semanal do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima aponta que a passagem da frente fria deve deixar as temperaturas mais amenas entre hoje e sábado (11). "Na região sul, podemos ter temperaturas mínimas entre 11/14ºC e máximas de 22/25ºC entre quinta e sexta. Na capital, as mínimas podem ficar entre 17/18ºC e 24/27ºC de máximas". A tendência é que a partir de domingo (12) as temperaturas iniciem gradativa elevação.





Apesar das temperaturas mais agradáveis, os níveis de umidade relativa do ar devem continuar baixos, especialmente nas regiões leste, centro norte e região pantaneira que podem registrar índices entre 10-25%.









