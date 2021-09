Morre Dudu Braga, filho de Roberto Carlos, aos 52 anos em SP

O produtor musical estava em tratamento contra um câncer no peritônio, uma membrana que envolve a parede abdominal.

Dudu Braga, filho de Roberto Carlos, ao lado da filha Laura, da esposa Valeska Braga e do pai ©Reprodução/Instagram

O produtor musical Dudu Braga, filho de Roberto Carlos, morreu nesta quarta-feira (8), aos 52 anos, no hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo. Ele estava em tratamento contra um câncer no peritônio, uma membrana que envolve a parede abdominal.





Publicitário por formação, Dudu também era produtor musical, radialista e jornalista. Ele apresentava um programa de rádio chamado "As Canções que você fez pra mim" em mais de 40 emissoras do Brasil e de Portugal, onde falava das histórias por trás das canções do pai.





Deficiente visual, Dudu também assinava colunas em revistas musicais, tocava bateria e tinha uma banda chamada “RC na Veia”, em homenagem ao pai cantor e compositor.





Essa foi a terceira vez que Dudu enfrentou o câncer, que apareceu pela primeira vez em 2019, no pâncreas.





Dudu era casado com Valeska Braga e tinha uma filha de cinco anos chamada Laura, nome em homenagem à mãe de Roberto Carlos, eternizada na canção Lady Laura, uma das mais conhecidas do rei.





Ele também é pai de Giovanna, de 22 anos, e Gianpietro, de 17anos, filhos de uma relação anterior do produtor.





O diretor de núcleo da TV Globo José Bonifácio de Oliveira, o Boninho, lamentou a morte.





"Dudu você foi um guerreiro, lutou contra essa doença bravamente até o final. Vai deixar saudades. Fica em paz . Meus sentimentos a família e meu querido amigo Roberto Carlos", disse em sua conta no Instagram.





O apresentador Milton Leite publicou uma foto ao lado de Dudu e escreveu: "Dudu Braga em meu escritório: morre o mais doce príncipe que conheci!".





O apresentador Datena também lamentou a morte de Dudu. "Descanse em paz, querido amigo Dudu Braga. Sentiremos sua falta."