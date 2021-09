HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (26)

Áries - 21/03 a 20/04

A conversa vai rolar solta neste domingo, que favorecerá a vida social e novo começo no amor. As informações que você busca chegarão facilmente, por meio das amizades e de pesquisas nas redes. Expectativas exageradas poderão dificultar escolhas. Encontre a medida certa e invista no que for possível neste momento para não se frustrar. Novo envolvimento se firmará aos poucos.





Touro - 21/04 a 2/05





Rompa padrões de relação e ganhe independência. Sucesso profissional e crescimento financeiro darão tranquilidade nesta fase. Aproveite o domingo para organizar a agenda da semana e detalhar novo projeto. Valerá se preparar para uma demanda maior. Com cuidados de saúde e atividade física, você manterá a vitalidade alta. Faça boas compras.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Domingo gostoso para se cuidar, curtir momentos carinhosos com os filhos ou o par e aproximar quem está longe com videochamada ou mensagens motivadoras. Valerá também investir na sua imagem e reputação, circule nas redes. Planos de viagem darão entusiasmo, programe com antecedência e invista em novos prazeres. Poder de influência em alta!



Câncer - 21/06 a 21/07





Planos de viagem a dois despertarão fantasias românticas. Amor em nova dimensão, com conexão espiritual e sintonia com seus melhores sentimentos. Aproveite o domingo para dormir mais, aumentar a sintonia com a força interior e dar asas à imaginação. Bom para ceder à preguiça e restaurar suas energias. Troque confidências com a família e planeje mudanças.





Leão - 22/07 a 22/08





Vínculos de amizade ficarão mais fortes neste domingo. Clima carinhoso nas interações alimentarão o coração. Troque opiniões e informações relevantes, aprofunde o diálogo e construa relações de confiança. Valerá também circular nas redes, pesquisar assuntos de trabalho e ampliar discussões num novo grupo. Proximidade com irmãos dará segurança.





Virgem - 23/08 a 22/09





Projeção na carreira, popularidade e oportunidade de crescimento financeiro reforçarão sua missão profissional e poder. O domingo trará surpresa gostosa no amor e grande empatia nas interações. Notícias de longe, conexões internacionais ou com autoridades também entrarão no menu do dia. Embarque em novas experiências e faça parte de um mundo maior. Sucesso!



Libra - 23/09 a 22/10





Empolgação com uma viagem a dois e perspectivas de aumento de salário ou de rendimentos de um investimento manterão o astral em alta neste domingo. Comece novo ciclo de vida, com autoconfiança, planos de expansão e respeito aos seus talentos. Meditação ou a prática de uma nova filosofia tornará a vida mais gostosa. Faça escolhas com sabedoria. Conquistas pela frente!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Cultive a paz de espírito e o encantamento pela vida. Um mergulho nos sentimentos revelará sonhos e ambições. Aproveite este domingo para se fortalecer interiormente e encerrar um longo ciclo com bases afetivas firmes e harmonia familiar. A saúde precisará de cuidados. Diminua o ritmo e respeite a intuição. Uma paixão poderá chegar de surpresa e despertar fortes emoções.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Novas amizades e vida social gostosa colorirão o domingo, que também trará entendimento e companheirismo no amor. Um velho sonho de moradia ou da vida familiar poderá se realizar. Pesquise custos, discuta detalhes e receba dicas preciosas de amigos. Fase aberta a viagens, estudos e novas atividades. Firme acordos e estabilize relações com posicionamentos claros.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Aproveite o domingo para pensar no futuro e na sua saúde. O prazer estará nas pequenas coisas feitas com concentração, sem pressa e afobações. Crie uma rotina gostosa, com cuidados pessoais e atividades leves. Caminhos para o futuro estarão iluminados. Repense investimentos. Você poderá encontrar boas soluções para manter o orçamento equilibrado.





Aquário - 21/01 a 19/02





Domingo delicioso e divertido no amor, com os filhos ou em sintonia com a natureza. Conexão com alguém de fora aumentará desejos de viajar e curtir aventuras. Atividades ao ar livre manterão o astral em alta e inspirarão reflexões sobre os mistérios da vida e do coração. Explore paisagens diferentes, relaxe e respire novos ares. Perspectiva de crescimento financeiro à vista!



Peixes - 20/02 a 20/03





Aproveite o domingo para curtir a família e o sossego do lar. Lembranças gostosas e antigas histórias virão à mente carregadas de emoção hoje. Arrume suas coisas, organize fotos e valorize o percurso de vida. Hora de se tranquilizar e aprofundar vínculos afetivos. Notícias de longe tocarão o coração. Pequenos detalhes de decoração tornarão a casa mais acolhedora.





Por: ROSA DI MAULO