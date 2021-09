Chuva ameniza calorão e melhora umidade do ar no primeiro domingo da primavera

Depois de dias de muito calor em Mato Grosso do Sul, o primeiro domingo (26) da primavera chega com previsão de chuva para amenizar as temperaturas máximas.





Pela manhã o céu estará parcialmente nublado, mas ao longo do dia haverá aumento de nebulosidade.





Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) a passagem de cavados vai provocar pancadas de chuvas e tempestades isoladas. Há chance de chuva em todo Estado, mas as regiões centro-norte, leste e nordeste podem ter pancadas de chuva e tempestades de forma mais ampla.





O domingo pode registrar temperatura mínima de 20°C, e as máximas podem ficar entre 24°C a 33°C.





As precipitações promovem uma melhora nos níveis de umidade relativa do ar que ao longo do dia podem variar entre 80% a 30%.





Confira no mapa elaborado pelo Cemtec as condições de tempo e temperatura para o primeiro dia da primavera.





Por: Mireli Obando