Campo Grande terá três locais de vacinação contra a Covid-19 neste domingo (26)

Três locais estarão disponíveis para atender a população das 7h30 às 17h: o drive-thru Albano Franco, o Guanandizão e o IMPCG.

Campo Grande oferece neste domingo (25) a imunização em primeira, em segunda e a dose de reforço contra a Covid-19. Três locais estarão disponíveis para atender a população das 7h30 às 17h: o drive-thru Albano Franco, o Guanandizão e o IMPCG.





Segundo a secretaria municipal de saúde (Sesau), a primeira dose estará disponível para todas as pessoas com 12 anos ou mais nos locais de vacinação referenciados no calendário.





Entretanto, a orientação é que para receber a primeira dose, a fim de agilizar o procedimento, se faça previamente o cadastro na página vacina.campogrande.ms.gov.br





Já em segunda dose a vacina estará disponível para os seguintes públicos:

Quem se vacinou com primeira dose de Astrazeneca até 27 de julho Quem se vacinou com a primeira dose de Pfizer até 5 de setembro Quem se vacinou com a primeira dose de Coronavac até 4 de setembro

A dose de reforço será oferecida aos seguintes públicos:

Trabalhadores da área de saúde de 40 anos ou mais que tomaram a segunda dose até 26 de março Pessoas com 60 anos ou mais que tomaram a segunda dose até 23 de maio Pessoas com alto grau de imunossupressão de 18 anos ou mais e que tenham tomado a segunda dose há pelo menos 28 dias (necessário apresentar laudo médico).