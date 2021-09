"Fila Zero" deve ser foco da nova Caravana da Saúde , diz deputado

deputado estadual Gerson Claro (Progressistas)

O deputado estadual Gerson Claro (Progressistas) defendeu hoje (21), durante sessão da Assembleia Legislativa, que a fila para realização de cirurgias e exames de média e alta complexidade seja zerada, e não apenas reduzida em Mato Grosso do Sul.





“Quantas pessoas esperam um exame ou cirurgia há meses? O Estado precisa sim assumir integralmente, não pode se conformar com essa situação. Ainda se fala em redução de filas, mas não é isso que queremos. A fila precisa ser zerada”, afirmou.





Ele destacou o esforço do governo do Estado com os programas “Opera MS” e “Examina MS” para desafogar o sistema, além da construção e reforma de hospitais em vários municípios. No entanto, os prejuízos com a pandemia do novo Coronavírus foram grandes e geraram grande impacto em toda a engrenagem da saúde.





“Esses programas vêm ao encontro da necessidade de uma política séria e responsável, de retomada da restruturação do sistema de saúde, além das obras de infraestrutura, como o hospital regional de Três Lagoas, reforma em Corumbá, hospital de Dourados, Jardim e Coxim, mais de 10 unidades recebendo investimentos. Mas enfrentamos excessivos custos de materiais e a escassez de recursos humanos. É preciso reverter esse quadro”, disse.





Conforme dados do Datasus, Mato Grosso do Sul vinha apresentando um bom desempenho no número de cirurgias realizadas, quando analisados os dados a partir de janeiro de 2017. Entretanto, houve uma queda brusca em 2020, o que coincide com o início da pandemia.





“Agora, é hora da retomada, e a regionalização da saúde vem colaborar muito nesse sentido", disse.





A projeção de investimentos chega a R$ 140 milhões nos dois programas, de acordo com o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende. Quanto às cirurgias eletivas, os procedimentos deverão ser feitos nas áreas de cirurgia geral, ortopedia, otorrino, ginecologia e oftalmologia.





Em relação aos exames, alguns procedimentos elencados são a ressonância nuclear magnética, tomografia computadorizada, endoscopia digestiva alta, e colonoscopia, além de raio X e ultrassonografia.





Gerson Claro finalizou pedindo que o governo do Estado estenda a realização de cirurgias oftalmológicas nas escolas públicas, alcançando o público de crianças e adolescentes.





Por: Fernanda Fortuna