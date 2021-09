Deputado Felipe Orro pede a construção de passagem subterrânea na MS-382, em Guia Lopes da Laguna

deputado estadual Felipe Orro ©ARQUIVO

O deputado estadual Felipe Orro solicitou ao Governo do Estado nesta terça-feira (21), estudo de viabilidade para construção de uma passagem inferior rural, conhecida popularmente como passagem subterrânea, no Km 12 da rodovia MS-382, em Guia Lopes da Laguna. Produtores da região encaminharam ofício ao gabinete solicitando a obra na rodovia para segurança dos trabalhadores rurais que manejam o gado, atravessando os animais de um lado para o outro da estrada.





“A travessia dos animais na MS-382 aumenta o risco de acidentes, uma vez que a via é muito utilizada por turistas que se dirigem a Bonito. Outro fator é o intenso tráfego de veículos pesados. Por isso a construção da passagem se faz de extrema necessidade para garantir mais segurança neste ponto da rodovia”, destaca.





Felipe afirma que além de aumentar a segurança para os funcionários e bovinos das propriedades rurais, a passagem inferior ajuda também na proteção dos animais silvestres, vítimas frequentes de atropelamentos, especialmente nesta região.





A MS-382 é rota de transporte e distribuição da maioria das produções e cargas da região pantaneira e da Serra da Bodoquena, além da circulação e do deslocamento de passageiros, interrompido quando há a necessidade de deslocamento dos rebanhos. “São várias atividades que exigem o manejo do gado na estrada como a aplicação de vacinas, avaliações do gado pantaneiro controlada pela UEMS, os trabalhos com máquinas, etc...”.





A rodovia foi refeita passando pelo meio do pátio de uma das propriedades rurais na região, dividindo as casas de um lado e o mangueiro de outro. São dois quilômetros de rodovia, num local onde existem duas curvas fechadas.





Atualmente, o Governo do Estado realiza obras de drenagem, recuperação e adequação de 25,03 quilômetros do primeiro lote das obras na MS-383, o que facilita o atendimento desta demanda já que não haveria a necessidade de deslocamento das equipes e maquinário.





Felipe Orro encaminhou a solicitação ao governador, Reinaldo Azambuja, e ao secretário de Infraestrutura, Eduardo Correa Riedel.

ASSECOM